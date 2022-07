Híer gaat prinses Amalia wonen (en dus niet bij nichtje Eloise aan de Keizersgracht)

Tegen alle verwachtingen in trekt Amalia niet in bij haar nichtje, gravin Eloise aan de Keizersgracht. Dat meldt royaltyverslaggever Rick Evers in Weekend.

Geen goed contact

Prinses Amalia heeft een kilometer verder een studentenhuis gevonden in een prachtig grachtenpand aan de Singel in Amsterdam. Zo goed gaan de twee meiden en hun gezinnen niet meer met elkaar om. “Dat wordt ook wel onderschreven door een kroegbaas in de Pijp. Hij had beide Oranje-meiden op dezelfde avond in zijn zaak, maar de twee zouden geen woord met elkaar hebben gewisseld”, vertelt Rick in het artikel. Koningin Máxima gaf eerder ook aan dat ze weinig opheeft met de manier waarop Eloise zich online presenteert als ‘gravinfluencer’ van Oranje.

Huis van de buren

Normaal gesproken moeten nieuwe studenten zich tijdens hun zoektocht naar een kamer inschrijven voor een hospiteeravond, maar dat geldt natuurlijk niet voor onze kroonprinses. ‘Er wordt woonruimte gehuurd die de prinses zal delen met enkele medestudenten’, liet de Rijksvoorlichtingsdienst eind mei al weten. “Wat dat betreft hebben hun ouders het geluk dat ze een grote kring van vrienden en bekenden hebben met flink wat vastgoed”, schrijft de royaltyverslaggever. Volgens hem hebben ze uiteindelijk bij hun buren van hun vakantiehuis in Griekenland aangeklopt.

Het gaat om Marc Dreesmann van de voormalige V&D-winkelketen en zijn vrouw Janneke. Rick Evers: “Hij staat met zijn familie in de top vijf van rijken in Nederland, met een door Quote geschat vermogen van zo’n 1,9 miljard.” Hij heeft meerdere panden in Amsterdam en in één daarvan zal Amalia met wat studiegenoten gaan wonen. Ze is zelfs een van de zeldzame studenten die een parkeerplaats voor de deur heeft van haar grachten-studentenpand.

Gezellig en ruim studentenhuis

Als je dat zo hoort, verwacht je natuurlijk een stadspaleis, maar dat valt reuze mee. De prinses komt terecht in een typisch Amsterdams studentenhuis zonder overbodige luxe. “De woonkamer en keuken zouden ruim en gezellig zijn, maar in de tijd dat de jongens er woonden, verraadden de scheef hangende gordijnen al wat van hoe het er binnen uitzag”, grapt Rick. “Het is niet bekend met hoeveel vriendinnen Amalia het huis zal gaan delen, maar met drie badkamers is er hopelijk niet al te veel stress in de ochtend wie als eerst mag douchen.” Verder is op luchtfoto’s te zien dat er een balkon én een dakterras aanwezig zijn.

Studentenleven van prinses Amalia

Na een tussenjaar, waarin reizen door de pandemie tot een minimum was beperkt, is prinses Amalia klaar om de studieboeken in te duiken. Ze maakt zich op om na de zomer politics, psychology, law and economics (PPLE) te studeren. Dat haar studententijd er net iets anders uitziet dan die van haar leeftijdsgenoten, staat vast. Aangezien Amalia de toekomstige koningin is, zal haar beveiliging extra streng zijn. In de kelderverdieping zijn de voorbereidingen voor een controlepost al in volle gang en buiten wordt gewerkt aan de beveiligingscamera’s. Zo zal ze 24 uur per dag beveiligd worden. Jep, zó gaat het studentenleven van Amalia eruitzien.

Het studentenhuis waar prinses Amalia vanaf september zal gaan wonen. Beeld Weekend / Rick Evers

Het grachtenpand van Amalia ligt aan de Singel Beeld Weekend / Rick Evers

Bron: Weekend