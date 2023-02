Hier koop je de opvallende oorbellen van prinses Amalia Beeld WireImage

Hier koop je de opvallende kwallen-oorbellen van prinses Amalia

De foto’s van Amalia en Máxima in de Cariben bieden heerlijke fashioninspiratie. Wat dacht je van deze poncho van Amalia of deze jurk van haar moeder? Ons is ook opgevallen dat Amalia een heel assortiment aan oorbellen heeft meegenomen op de reis, waaronder déze!