Hier shop je de hartjesoorbellen van prinses Alexia

Zoals altijd zagen koningin Máxima en de prinsessen eruit om door een ringetje te halen. Máxima ging voor een jumpsuit van Max Mara en een Massimo Dutti jasje. Amalia ging voor een Zara blouse, haar Veja sneakers en haar Marina Raphael-tas. Alexia koos voor een denim jumpsuit van Mango en gouden hartjesoorbellen. Over die laatste willen we het even hebben.

De hartjesoorbellen van Alexia

Want wat zijn die oorbellen te gek! Het zijn nogal opvallende exemplaren, want er hangen maar liefst vier grote gouden harten onder elkaar. De oorbellen zijn van het merk Fien. Je kunt ze hier shoppen, maar dan moet je wel diep in de buidel tasten, want ze kosten maar liefst € 99.95.

Betaalbare look-a-likes

Daarom zijn wij gaan speuren naar betaalbare look-a-likes, en die vonden we!

Zo vonden we deze exemplaren met drie gouden hartjes van € 29,99 bij My Jewellery. Shop ze hier.

Hartjesoorbellen My Jewellery Beeld My Jewellery

Deze oorbellen shop je voor € 15,95 op Bol.com. Kijk hier maar.

Hartjesoorbellen Bol.com Beeld Bol.com

Deze exemplaren zijn in de sale slechts € 1,99 (ja, dat lees je goed) bij Stradivarius. Je shopt ze hier.

Hartjesoorbellen Stradivarius Beeld Stradivarius

En deze knappe oorhangers kosten € 19,99 bij de webshop ComeGetFashion. Kijk hier maar eens.

Hartjesoorbellen Comegetfashion Beeld Comegetfashion

Onze koningin heeft al meerdere keren laten zien dat je altijd een jumpsuit kunt dragen, bij alle gelegenheden. Dat deed ze bij de GP in Zandvoort opnieuw:

Bron: Modekoningin Máxima