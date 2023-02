Hier shop je de zomerse hoeden van Máxima en Amalia

Royalty-expert Josine Droogendijk merkte dat deze hoedjes niet onopgemerkt bleven. Ze kreeg namelijk vaak de vraag waar de hoeden vandaan komen en zocht het uit.

De hoeden van Máxima en Amalia

Zo weet ze te vertellen dat de hoed van Máxima is gekocht bij het Zuid-Afrikaanse merk 360Five everyday. Het is niet zomaar een hoed, maar eentje die ontzettend goed beschermt tegen de zon. De hoeden van het merk zijn gecertificeerd UPF50+, waarmee je ultraviolette zonschade op je bol kunt voorkomen. Het merk strijdt dan ook tegen huidkanker.

Zuid-Afrikaanse merken

Máxima ging voor een beige exemplaar met een gele band. Amalia koos een wit exemplaar met een zwarte band. Die van de kroonprinses is eveneens van een Zuid-Afrikaans merk, namelijk van House of Ord-Cape Town.

Of wij deze hoedjes ook kunnen bemachtigen zonder ervoor naar Zuid-Afrika te vliegen? Zeker weten! Je koopt ze bij déze webshop. Het exemplaar van Máxima heet de Julia Fedora, kost € 39,99 en shop je hier. Amalia lijkt voor een duurder exemplaar te zijn gegaan, namelijk de Fiona Fedora van € 74,99. Deze shop je hier.

De hoed van Máxima is gekocht bij het Zuid-Afrikaanse merk 360Five everyday en heeft een hoge bescherming tegen ultraviolette straling. Beeld WireImage

De hoed van de kroonprinses is ook van een Zuid-Afrikaans merk, namelijk van House of Ord-Cape Town. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Het exemplaar van Máxima heet de Julia Fedora, kost € 39,99. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Amalia droeg de Fiona Fedora van € 74,99. Beeld WireImage

Willem-Alexander ging hoedloos mee op reis maar lijkt het bijzonder warm te hebben. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

