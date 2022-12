Hier shop je (voor weinig!) de jurken die Amalia en Alexia dragen op de jaarlijkse kerstkaart

Natuurlijk waren wij gelijk benieuwd naar waar de koningin en de drie prinsessen hun mooie jurken vandaan hebben. Wat blijkt? Amalia en Alexia gingen voor budgetketens.

De jurk van Alexia

Zo droeg Alexia een zwarte jurk van ZARA. Het gaat om een midi-exemplaar van stretchstof met één lange mouw en aan de andere kant een blote schouder en arm. De jurk kost € 45,95 en shop je hier.

De jurk van Amalia

Amalia ging voor haar groene jurk die ze ook tijdens Prinsjesdag droeg. Het smaragdgroene exemplaar komt van ASOS en kost € 59,99. Hij komt uit de ‘tall’-collectie en wordt beschreven als ‘lange gedrapeerde bruidsmeisjesjurk’. Hij kost € 59,99 en je shopt ‘m hier. Let op: beide jurken zijn bijna uitverkocht dus wees er snel bij als je hem wilt kopen.

Ariane en Máxima gingen voor duur

Prinses Ariane ging voor een duurdere jurk. Haar zwart-witte, asymmetrische exemplaar is namelijk van Missoni. Deze zou € 1.750 hebben gekost. Koningin Máxima trok voor de gelegenheid een zilverkleurige oneshoulder japon van Elie Saab uit de kast. Dit exemplaar kost maar liefst € 6.461. Ariane en Alexia droegen allebei oorbellen uit de collectie van hun moeder.

