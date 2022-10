Hierom zijn prins Constantijn en zoon Claus-Casimir tijdens ADE uit een club gezet

Nadat bekend werd dat Constantijn en Claus het feest in Escape moesten verlaten, ging de geruchtenmolen uiteraard direct op volle toeren draaien. Om wat praatjes de wereld uit te helpen, besloot Claus voor opheldering te zorgen.

Security

Een omstander was er als de kippen bij toen de prins en graaf naar buiten werden begeleid en ging in gesprek met – hoe kan het ook anders? – een juicekanaal. “Hij is echt naar buiten gebracht. Ik zag vijf minuten later de security weer teruglopen naar hun plaats. Heb hem niet meer gezien, maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer binnen is geweest. Het leek er echt op alsof hij eruit gezet werd, maar niet op een zachte manier.”

“Begrijpelijk”

Wat bleek? Vader en zoon waren in eerste instantie bij een ander feest en wilden dj Sunnery James, een vriend van hen, gedag zeggen. Toevallig draaide hij in de ruimte ernaast. Escape, dus.

“Helaas hadden wij nog geen bandjes om van Escape, dus de bewakingsmedewerkers hebben ons gevraagd om de club te verlaten. Dit is helemaal begrijpelijk, aangezien zij hun werk deden. Ik wil de medewerkers van Escape alsnog bedanken voor een superavond”, luidt de verklaring van Claus. Geen koninklijke knokpartij, maar een bandjesdebacle. Valt mee.

Bron: Shownieuws