Hoera! Gravin Leonore is jarig

Waar Eloise (20) in de spotlights staat als influencer en met haar recente deelname aan Het perfecte plaatje is zusje Leonore minder op de voorgrond. Ook haar broer Claus-Casimir (19) blijft liever wat meer onder de radar, vertelde hij onlangs. Hij heeft niet veel op met de showbizz.

- Beeld RVD - prins Constantijn

Meer naar buiten?

Misschien gaat Leonore van Oranje ooit nog eens wat meer naar buiten treden, maar voorlopig laat ze zich weinig aan de buitenwereld zien. Soms duikt ze op in een filmpje of foto van haar zus, zoals hieronder in een recent grappig Tiktok-filmpje.

Leonore naar Wales

Wel is bekend dat Leonore haar nichtje Alexia achterna is gegaan naar het de prestigieuze kostschool Atlantic College in Wales, waar ze sinds augustus in haar eerste jaar zit. Alexia vierde recent het einde van haar examenperiode daar. Met het Internationaal Baccalaureaat dat ze in Wales wil behalen, kan ze naar internationale topuniversiteiten.

Claus-Casimir heeft ook zijn middelbare schooltijd afgemaakt in het buitenland, op de kostschool Gordonstoun in Schotland.

Bron: Libelle/Allthingsamalia