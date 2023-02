Hoeveel koffers gingen er mee naar de Cariben voor alle outfits van Máxima en Amalia?

We vroegen het royaltydeskundige Josine Droogendijk van de website ModekoninginMáxima.nl.

Tientallen outfits

“Koningin Máxima heeft tot nu toe 21 outfits laten zien en prinses Amalia droeg er 20”, vertelt Josine. “We hebben nog één dag te gaan en ze zouden zomaar vandaag nog een kledingwissel kunnen doen.” Josine vermoedt dat de Oranjes ook nog eens meer kleding mee hebben dan wij te zien krijgen: “Ik denk dat ze extra setjes hebben ingepakt. Bijvoorbeeld voor als er een vlek op een jurk komt, maar ook voor uitzonderlijke situaties zoals een overlijden. Je weet nooit wat er gebeurt, misschien moet het koningspaar ineens een toespraak houden over een ernstige situatie en dan moet daar wel gepaste kleding voor zijn.”

Koningin Máxima, Koning Willem Alexander en Prinses Amalia tijdens het bezoek op Curaçao. Beeld Brunopress

Speciale bagagevlucht

Dat Máxima en Amalia het niet met 20 kilo bagage gered zullen hebben, moge duidelijk zijn. Maar om hoeveel koffers gaat het wel? “In elk geval zoveel, dat er een speciale bagagevlucht vooruit ging als ze naar een ander eiland vlogen. Hoeveel koffers er precies mee zijn, weten we niet. Het bagageruim wordt pas opengemaakt als alle media weg zijn. Er kunnen niet zomaar foto’s van de koffers worden gemaakt en ik vermoed ook dat de Oranjes dat liever niet hebben.”

Koningin Máxima en Prinses Amalia arriveren op Caribisch gebied. Beeld WireImage

De royals op het vliegveld. Beeld Brunopress

Wel denkt Josine dat Máxima aan enige vorm van ruimtebesparing heeft gedaan: “Tasjes en schoenen werden vaak meerdere keren gebruikt en wat me ook opviel, is dat Máxima bijna geen hoeden heeft gedragen. Als iets veel ruimte inneemt, dan zijn het die enorme vliegende schotels wel die in grote hoedendozen vervoerd worden.”

Prinses Amalia en koningin Máxima op een van de weinige momenten dat ze wel een hoed droegen. Beeld Brunopress

Flinke operatie

Voorafgaand aan een lange reis als deze wordt er een tot in de puntjes uitgewerkt modeplan gemaakt. Josine: “Er is uitvoerig nagedacht over geschikte outfits voor de temperatuur en de wind op de Cariben. De koningin moet immers niet in haar onderbroeken komen te staan. Er wordt niet alleen nagedacht over wat mooi is, maar ook wat praktisch is - en dat is een hele operatie. Wat we ook hebben gezien, is dat zeker de helft van wat Máxima bij zich had niet nieuw was. Er is dus niet voor elke outfit geshopt. En het is duidelijk dat ook Amalia dankbaar geput heeft uit de enorme garderobe van haar moeder.”

Máxima en Amalia dragen allebei een bekende jurk naar het huwelijksdiner. Beeld BrunoPress

De royals op Bonaire. Beeld Koninklijkhuis

Er staat altijd een kamenier klaar

Als je eenmaal met 20+ outfits bent aangekomen op bestemming, dan ben je er nog niet. Ook tijdens de reis wordt er goed gezorgd voor de kleding en dan moest er dit keer ook nog van eiland naar eiland gehopt worden. Josine: “Máxima heeft altijd een kamenier bij zich op reis. Ze hoeft zich nooit zorgen te maken over hoe een jurk kreukvrij naar het volgende eiland wordt vervoerd. Tijdens de werkbezoeken zelf is er ook altijd een helpende hand in de buurt. Zo zagen we dat haar haren losraakten op Sint Maarten. Gelukkig staat er dan een kapper of kamenier klaar om dat snel even goed te doen.” Josine vermoedt dat er tussendoor wassen zijn gedraaid: “Amalia heeft zoveel witte broeken gedragen dat dit eigenlijk niet anders kan. Ze zullen ook vast niet 14 bh’s hebben meegenomen.”

Koningin Máxima en prinses Amalia op Sint Maarten. Beeld Brunopress

Amalia in een witte broek op Aruba. Beeld Getty Images

Vervoer

Mocht je denken dat alle kledingstukken van de Oranjes heel keurig in kledinghoezen vervoerd worden, dan helpt Josine je uit die droom: “Als er een lange, geborduurde avondjurk van Jan Taminiau vervoerd moet worden, wordt dit uiteraard heel voorzichtig gedaan met hoezen en vloeipapier. Maar gaat het om een jurk van een paar honderd euro, dan is dat een ander verhaal. Laten we eerlijk zijn, daar heeft Máxima er honderden van.” Toen de Oranjes van Aruba naar Curaçao gingen met de boot, is Josine iets opgevallen: “Op die boot hebben ze een kledingwissel gehad, en ik heb gezien dat de kamenier van de koningin met een weekendtas liep. Ik heb het vermoeden dat de kleding gewoon daarin werd vervoerd. Het is echt niet allemaal zo chic als wij vaak denken.”

Op de boot van Aruba naar Curaçao. Beeld Koninklijkhuis

Koningin Máxima en prinses Amalia op Sint Maarten. Beeld Brunopress

Koningin Máxima op Aruba. Beeld Brunopress

Tijdens het bezoek van de royals aan de Cariben, kregen we een goed beeld van de kledingstijl van prinses Amalia. Wat hebben we van haar genoten! Een paar dingen in het bijzonder vielen Josine op: