Hondje Mambo stal de show tijdens de fotoshoot van de Oranjes

Koningin Máxima kreeg Mambo in 2021 als emptynesthondje, vertelde prinses Amalia aan Claudia de Breij tijdens de gesprekken ter voorbereiding van het boek dat verscheen op haar achttiende verjaardag. “We hebben de labradors natuurlijk al, maar deze is nieuw. Mambo is eigenlijk voor mama, omdat Alexia en ik het huis uit gaan.”

Mambo is een van de koninklijke honden

Op het officiële Instagramaccount van het koninklijk huis werd Mambo in 2021 geïntroduceerd aan het grote publiek. ‘Vandaag is het Dierendag! Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het Koninklijk gezin!’ aldus het bijschrift van de foto.

Stevige bries

Op het Haagse strand stond tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie met het koninklijke gezin een stevige bries. Dat was niet alleen terug te zien in de haren en kleding van Máxima, Amalia, Alexia en Ariane, ook Mambo moest z’n pootjes stevig in het zand zetten om niet te worden weggeblazen.

Mambo op het strand bij de jaarlijkse fotosessie met z'n baasjes. Beeld Bruno Press

Mambo laat zich niet kennen

De labradoodle van Máxima liet zich overigens niet kennen bij al het natuurgeweld. Mambo rende vrolijk achter zijn baasjes aan, terwijl zijn oren en krullen in de wind wapperden.

Mambo tijdens de jaarlijkse fotoshoot van de Oranjes Beeld Bruno Press

Is het geen heerlijk beestje?

