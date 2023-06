In déze prachtige koets wil prinses Amalia worden rondgereden op haar bruiloft

In de biografie over Amalia van Claudia de Breij vertelt Amalia over de bijzondere koets: de Crème Calèche.

De Crème Calèche

De Crème Calèche is een prachtige koets, die ivoorkleurig is en versierd met een gouden eikenloof. Op de koets zijn twee beeldengroepen te zien van vergulde dames, ook wel gratiën genoemd, met een gouden Koningskroon, een lauwerkrans en een zegepalm. Bovendien is-ie voorzien van talloze, gouden details.

Bijzonder aan de koets is dat er geen plek is voor een koetsier. Er lopen zes paarden voor en op het paard linksvoor en het paard linksachter moet een ruiter zitten. De koets was lange tijd niet te zien, vanwege onderhoudswerkzaamheden. Inmiddels staat het ding weer vertrouwd en wel in de koninklijke stallen.

De Crème Calèche Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Cadeau van koningin Emma

De Crème Calèche is niet alleen rijk aan details, maar kent ook een rijke geschiedenis. De koets was namelijk een geschenk van Koningin Emma aan haar dochter Wilhelmina. De Haagse firma Hermans bouwde het rijtuig jaren geleden, al in 1898.

Koningin Emma wilde dat de koets zoveel mogelijk gebruikt zou worden voor familiegelegenheden. De koets werd daarom onder meer ingezet bij de inhuldiging van Koningin Juliana (1948), tijdens Prinsjesdag, bij staatsbezoeken en door toen nog Prins Willem-Alexander bij de opening van de Wereldruiterspelen in 1994 in Den Haag.

Trouwdag prinses Amalia

Met de grote hoeveelheid details die de koets kenmerkt en de rijke, familiaire geschiedenis die de koets kent, kunnen we niet anders dan snappen waarom Amalia graag in precies déze koets zou willen trouwen. Fans van het koninklijk huis zullen de koets in de toekomst dan ook vast en zeker nog voorbij zien komen.

Entertainmentjournalist Matthijs Albers las over de koets in Story en praat je helemaal bij.