In déze stad vieren de Oranjes in 2024 Koningsdag

Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Koningsdag 2024 in Emmen

Emmen is de gelukkige. Op Koningsdag 2024 zal de koninklijke familie deze stad aandoen. Het precieze programma wordt pas later bekendgemaakt, maar Emmen kan zich dus wel alvast gaan voorbereiden. Het afgelopen jaar hadden de Oranjes tijdens Koningsdag (het tienjarige jubileum van Willem-Alexander als koning) een behoorlijk druk schema in Rotterdam. Het is nog maar de vraag of de planning in Emmen net zo vol zal zijn.

In Rotterdam moesten prinses Amalia en prinses Ariane het voor het eerst zonder zus Alexia doen op een Koningsdag. Zij zat toen nog midden in haar examens in Wales. Toch mocht dat de pret niet drukken. De prinsessen straalden - net als hun moeder Máxima - zoals altijd, in prachtige outfits vol leuke details.

Koningin Máxima vindt het zonde om kledingsstukken maar één keer te dragen en wordt dan ook regelmatig gespot in dezelfde outfits. In onderstaande video zie je welke kledingsstukken ze liet vermaken in naaiateliers.

Bron: RTL Boulevard