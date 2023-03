In weer en wind zwoegen in de wijktuin: het koningspaar helpt NLdoet-vrijwilligers een handje

Het kwam vanochtend met bakken uit de lucht en toch gingen de twee naar een Wijktuin in Zoetermeer om daar de vrijwilligers van NLdoet een handje te helpen.

Koningspaar zet zich in voor NLdoet

Het gaat om een kruidentuin en een sociale groente- en bloementuin in Zoetermeer. Hier komen mensen met verschillende achtergronden samen om aan de tuin te werken. Koning Willem-Alexander ging in de kruidentuin aan de slag. Hij hielp met het verplaatsen van aarde in kruiwagens. De regenlaarzen die hij aanhad, kwamen goed van pas. De tuin was namelijk een modderpoel geworden. Gelukkig is de koning niet van suiker: “Er zijn ongetwijfeld allemaal NLdoet-klussers die nu in de stromende regen staan”, lachte hij.

Máxima schilderde een tafel

Koningin Máxima, net als haar man gekleed in een spijkerbroek en warme jas, begon in Zoetermeer met het schilderen van een tafel. Ze liep wel tegen een uitdaging aan, want er kwamen allemaal regendruppels op de tafel terecht. Gelukkig kon dat de pret niet drukken en kletste Máxima gezellig met de vrijwilligers.

Onmethodische aanpak

Toen de koning doorweekt was, besloot hij ook verder te werken in de tent. Samen met Máxima beitste hij een aantal stoelen. Het was duidelijk dat de koning hiermee geen ervaring had. Hij liet weten dat hij het ‘onmethodisch’ ging aanpakken, al zou zijn moeder het daar niet mee eens zijn geweest, volgens hem. Uiteindelijk vertrok het koningspaar vanwege het weer eerder dan gepland.

Het koningspaar reisde vanochtend af naar Zoetermeer om zich in te zetten voor NLdoet. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Willem-Alexander ging aan de slag met kruiwagens in de kruidentuin. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima zette eerst een tafel in de verf... Beeld Brunopress/Patrick van Emst

...en daarna werd er nog gebeitst, wat niet meeviel in de stromende regen. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Blauw Bloed