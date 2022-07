Is prinses Beatrix oké? De RVD reageert op de ambulance bij Kasteel Drakensteyn

De Rijksvoorlichtingsdienst reageert.

Ambulance bij Kasteel Drakensteyn

De hekken stonden al open toen een ambulance loeiend het landgoed van prinses Beatrix opreed op donderdagochtend. De marechaussee ving de ambulance op bij de toegangspoort. Iets meer dan een kwartier later vertrok de ambulance weer, zonder zwaailicht en sirenes. Ook een personenauto verliet het terrein.

‘Alive and kicking’

Direct rees de vraag: hoe gaat het met de 84-jarige prinses? Na een paar onzekere uren geeft de Rijksvoorlichtingsdienst uitsluitsel. Volgens de organisatie is prinses Beatrix ‘alive and kicking’. De ambulance kwam voor iemand anders op het landgoed van de prinses. Voor wie en om welke reden de ambulance wel op Kasteel Drakensteyn kwam, is nog onduidelijk.

Bron: Baarnsche courant