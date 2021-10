Kijken, kijken, kijken: de mooiste kiekjes uit het fotoalbum van prinses Beatrix

Van babyfoto’s van onze koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix. Dit zijn de mooiste en leukste kiekjes:

Leukerd

Soestdijk, 1938.

Prinsesje Beatrix op de arm van haar moeder - dan nog prinses Juliana - die haar dochter vol vertedering omschrijft als “een leukerd”.

Aan het bellen

Soestdijk, 1948.

Beatrix is op blote voeten aan het bellen in de keuken van paleis Soestdijk. De residentie is werkpaleis en woning tegelijk: er worden zowel staatslieden als vriendinnetjes ontvangen en ze speelt graag in de tuin met de honden.

Trip naar Rome

Rome, 1956.

Ter ere van haar achttiende verjaardag maakt de prinses met vriendinnen een reisje naar Rome, allen gewapend met petticoats en handtassen.

Collega-studenten

Leiden, 4 september 1956.

Kroonprinses Beatrix wandelt met vriendinnen en collega-studenten door Leiden om het begin van het academisch jaar in de Pieterskerk bij te wonen.

Grote liefde

28 juni 1965, Soestdijk.

Ter gelegenheid van Beatrix’ verloving met jonkheer Claus von Amsberg (pas bij hun huwelijk veranderde het Duitse ‘von’ in het Nederlandse ‘van’) maakt het stralende stel dolgelukkig en lacherig een kort ritje door een enthousiaste menigte die haastig was opgetrommeld door de plaatselijke Oranjevereniging.

Duimende Willem-Alexander

Soestdijk, Koninginnedag 1968.

Vanachter een venster kijkt prinses Beatrix naar het defilé, met op haar schoot tevreden slapend en duimend: Willem-Alexander.

Op vakantie

Porto Ercole, 20 juli 1975.

Zomervakantie in familieverband: v.l.n.r. prins Claus, neefje Carlos (zoon van prinses Irene), Constantijn, Johan Friso, Willem Alexander en prinses Beatrix.

Portret

Rotterdam, 1980.

Prinses Beatrix is klaar voor het koningschap. Het haar heeft jaren tachtig-volume, de schoudervullingen zitten stevig op hun plek.

Trotse moeder

Leiden, 1993.

Een trotse moeder feliciteert haar oudste zoon, die zojuist zijn bul kreeg. Als doctorandus in de geschiedenis neemt hij haar bloemen in ontvangst.

Met z’n drietjes

Chili, maart 2003.

Tijdens een staatsbezoek met zoon Willem-Alexander en schoondochter Máxima; ze gaan graag met z'n drieën officieel op pad.

Kleinkinderen

Den Haag, 2006.

Beatrix met zeven van haar acht kleinkinderen. V.l.n.r. Claus-Casimir (de enige jongen!) en Luana; Zaria zit bij oma op schoot. Eloise heeft zusje Leonore vast en daarnaast zitten Amalia en Alexia (Ariane komt een jaar later). “Ik had nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn”, zegt de koningin over oma zijn.

Loosdrecht

Loosdrecht, juni 2012.

(Toen nog koningin) Beatrix aan boord van De Groene Draeck tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht'.

Nog niet genoeg gezien van prinses Beatrix? Hier zijn nog wat mooie kiekjes:

Tekst: Ella Vermeulen. Bewerking: Helene van Santen. Beeld: iStock, Shutterstock, ANP, Hollandse Hoogte, Getty Images, Nationaal Archief/Spaarnestad, Sunshine, RVD.