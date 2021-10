Kijkers enthousiast over eerste interview met prinses Beatrix sinds jaren

Het Prinses Beatrix Spierfonds bestaat dit jaar 65 jaar en voor deze speciale gelegenheid komt het fonds met een bijzondere uitzending. In deze special gaat Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, in gesprek met prinses Beatrix en Jan-Ite de Ruijter, directeur van het Spierfonds.

Beschermvrouwe

Beatrix werd in 1956 op haar 18e naamgever en beschermvrouwe van het Spierfonds en deze rol heeft zij sindsdien met veel aandacht en interesse vervuld. De prinses is nauw betrokken bij het werk van het fonds. Volgens het Spierfonds voelen mensen met een spierziekte zich echt gesteund door haar aanwezigheid en haar hartverwarmende aandacht.

Het Oranjepad

Om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor de strijd tegen spierziekten leggen mensen met en zonder spierziekten verschillende wandelroutes rondom Paleis Soestdijk af. Deze wandelaars zijn midden in de nacht gestart en finishen op een feestelijke manier op Paleis Soestdijk, waar niemand minder dan de prinses hen op staat te wachten. Het doel? Zoveel mogelijk donateurs werven om meer onderzoek naar spierziekten mogelijk te maken.

Kinderverlamming

Prinses Beatrix zet zich dus al 65 jaar met hart en ziel in. In eerste instantie is het opgericht als het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming naar aanleiding van een polio-epidemie. Dankzij de vaccinaties was kinderverlamming al snel bedwongen. “Maar er zijn zoveel spierziektes, en er worden nog steeds nieuwe ziektes ontdekt. Daarom ben ik blij dat het fonds nu voor alle spierziekten is”, vertelt de prinses.

Grote impact

De impact op de levens van de patiënten is ontzettend groot. Beatrix: “Wat je elke keer weer tegenkomt, is aan de ene kant de ellende die erbij komt kijken en aan de andere kant zie je hoe sterk de mensen zijn die ermee moeten leven.”

Maar wat haar enorm heeft verheugd, is de inzet van mensen die geld inzamelen. Ze benoemt onder andere de Zwaluwen jeugdactie, waarbij jongetjes die voetballen geld inzamelen voor hen die níet kunnen voetballen.

Hoop

Kennis kan voor hoop zorgen en dat is voor prinses Beatrix de motivatie om zich voor het fonds in te zetten. Sinds kort is er een goedgekeurd middel in het basispakket voor de spierziekte SMA. “Eindelijk”, reageert de prinses enthousiast. “Het kan niet mooier dan dat dat nieuws vandaag werd bekendgemaakt. Het is zo wezenlijk dat er ook echt iets geboden wordt dat werkelijk hoop kan betekenen”, legt ze uit. “Er is hoop en hoop geeft ook weer kracht en nieuwe moed om verder te gaan, want er wordt heel veel gevraagd van mensen.”

Heftige verhalen

Naast het gesprek met prinses Beatrix zijn in de uitzending portretten van patiënten en hun familie te zien. Zo vertelde Lara Kazàn, de dochter van Hans Kazàn, over haar spierziekte. Zij raakte twee jaar geleden – van het ene op het andere moment – volledig verlamd en sindsdien heeft ze dagelijks aanvallen van verlamming. “Ik stond op en zakte in het restaurant helemaal in elkaar.” De dagen erna had ze dagelijks wel zeven of acht verlammingen. Door kalium te drinken kan ze de aanvallen wat onderdrukken, maar ze blijft nog altijd afhankelijk van anderen omdat de verlammingen elk moment kunnen toeslaan.

Unieke uitzending

Op social media wordt enthousiast gereageerd op de uitzending en dan met name op het unieke interview met prinses Beatrix. In de uitzending zit nooit eerder vertoond beeldmateriaal van Beatrix als beschermvrouwe en bovendien praat ze vol passie over haar inzet voor het Spierfonds. “Ze is en blijft een enorm warme en inspirerende vrouw”, klinkt het bijvoorbeeld op Twitter.

