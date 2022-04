Koning haakt af voor nationale toost op Koningsdag

Twee jaar geleden werd de nationale toost voor het eerst gehouden vanwege de coronacrisis. Koningsdag werd toen Woningsdag genoemd, omdat iedereen thuis moest blijven. De koning hief het glas en bedankte de Nederlanders die het land draaiende hielden tijdens de crisis.

Nationale toost op Koningsdag

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen ziet de toost als nieuwe traditie en wil ’m dit jaar graag voor de derde keer organiseren. Dat doen ze dan ook om 16.00 uur. Ze hebben alleen wel te horen gekregen dat Willem-Alexander dit jaar niet komt proosten. Vorig jaar was de laatste keer.

Maastricht

Koningsdag wordt dit jaar gevierd in Maastricht. Daar zouden de Oranjes in 2020 naartoe gaan, maar toen ging het wegens de coronamaatregelen niet door.

Oekraïense vlag

Het is natuurlijk traditie om ieder jaar met Koningsdag de Nederlandse vlag buiten te hangen. Dit jaar krijgt de Oranjebond veel de vraag of ook de Oekraïense vlag gehesen mag worden uit solidariteit met de Oekraïners.

De bond reageert: “Dit mag natuurlijk in een vrij land. Koningsdag is echter een nationale feestdag. We kunnen het ons goed voorstellen dat mensen hun verbondenheid met Oekraïners willen vormgeven, bijvoorbeeld door het aanschaffen van zonnebloemen in huis.”

