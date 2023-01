Koning Willem-Alexander belde zijn jarige moeder Beatrix vanaf Aruba: “Het eerste dat we vanochtend deden”

Vandaag is het drietal op Aruba. En daar is het vijf uur vroeger dan hier. Prinses Beatrix hoefde dan ook niet op een vroege felicitatie te rekenen van haar zoon, maar toen hij ontwaakt was, belde hij zijn moeder direct.

Willem-Alexander belde jarige moeder

Toen Willem-Alexander, Máxima en Amalia vandaag aankwamen bij het Parke National Arikok op Aruba, zei hij tegen de pers: “Feliciteren is het eerste ding dat we deden vanochtend.” Hij heeft zijn moeder beloofd om haar verjaardag een andere keer te vieren. “Ze was erg blij met het telefoontje en ze is erg blij met het bezoek”, aldus de koning.

Beatrix volgt de reis op de voet

Het drietal is nog tot en met 9 februari in de Cariben. Vandaag bezoeken ze het nationale park, een beschermd gebied van 34 vierkante kilometer met veel flora en fauna. Beatrix is goed op de hoogte van de reis, laat Willem-Alexander weten: “Ze volgt het uiteraard.”

Nieuwe portretten

Ter ere van de 85e verjaardag van prinses Beatrix zijn er nieuwe portretfoto’s naar buiten gebracht. Dit zijn niet alleen mooie foto’s van de prinses zelf, er zit ook een portret bij met Willem-Alexander, eentje met kleindochter Amalia én een foto van de drie generaties bij elkaar. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk. Bekijk ze hier.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia zijn van 27 januari tot en met 9 februari in de Cariben. En raad eens wie daar ook zijn? Onze verslaggevers Rick Evers en Matthijs Albers. Vanaf het strand praten ze je bij over het hoge bezoek aan de overzeese gebiedsdelen en gemeenten:

Bron: AD