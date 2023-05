Koning Willem-Alexander doet aan flagdressing tijdens ontmoeting Zelensky

Dit zogeheten ‘flag dressing’ of ‘diplomatic dressing’ is iets wat royals vaak doen als een aardige geste aan het gastland óf juist het bezoekende land.

Stropdas

Tijdens de ontmoeting droeg onze koning een blauw pak, met een bijpassende das. Deze das bestaat uit de Oekraïense kleuren: geel en blauw.

Niet de eerste keer

Tijdens een eerdere ontmoeting met de Oekraïnse Minister van Buitenlandse zaken, koos de koning eveneens voor flagdressing. Toen de koning in maart 2022 op Paleis Noordeinde een ontmoeting had met verschillende Oekraïners, kwam de das ook in beeld. In de koninklijke walk-in closet hangt dus een speciale Oekraïne-das.

Toespraak

Zelensky gaf vanmiddag een toespraak in Den Haag, getiteld ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne’. Ook ontmoette hij president premier Mark Rutte en minister Kasja Ollongren van Defensie.

