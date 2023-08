Koning Willem-Alexander en Amalia samen bij Formule 1 in Zandvoort

Op foto's is te zien dat ze worden vergezeld door kickbokser Rico Verhoeven.

Koning Willem-Alexander, Rico Verhoeven en prinses Amalia tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland op het Circuit van Zandvoort Beeld ANP

Niet de eerste keer

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en dochters Amalia en Ariane brachten in 2021 ook een bezoek aan de Dutch Grand Prix. In dat jaar keerde de race na 36 jaar terug naar Zandvoort. De dag voor de race volgde de koning samen met zijn neef Bernhard, mede-eigenaar van het circuit in de Noord-Hollandse duinen, de kwalificatie.

Bron: ANP