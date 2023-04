Koning Willem-Alexander en Edwin Evers maken podcast over tien jaar koningschap

Het Koninklijk Huis kondigt de podcast vandaag aan op het officiële Instagramaccount van de Oranjes en deelt meteen een voorproefje. In de podcast blikt de koning terug op de afgelopen tien jaar. Samen met Edwin Evers nam hij tien afleveringen op en in elke aflevering staat één jaar van zijn koningschap centraal. In de laatste aflevering kijkt koning Willem-Alexander ook vooruit.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 5 Apr 2023 om 1:33 PDT

Nog meer zin in volgende tien jaar

Koning Willem-Alexander laat weten met een fijn gevoel terug te kijken op het maken van de podcast. “Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan deze podcast. Juist door de kans van reflectie heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en veel energie in te gaan. Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap, dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan.”

Wanneer en waar te beluisteren?

Morgenochtend om 7.00 uur verschijnen de eerste drie afleveringen in alle openbare podcastapps, zoals Spotify, Google Podcasts en Podimo. In de volgende weken verschijnt iedere donderdagochtend om 7.00 uur een nieuwe aflevering.

Bron: Instagram