Koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveren op Buckingham Palace

Bij de uitvaart worden vertegenwoordigers verwacht van meer dan twintig koninklijke families, waaronder natuurlijk koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Zij arriveerden even na half negen vanavond. Beiden gehuld in zwart, betraden ze Westminster Abbey. Al pratend met de Japanse keizer Naruhito liep onze koningin de trap op bij binnenkomst.

Per touringcar vervoerd

Omdat er vanwege de veiligheid én drukte geen vervoer per privévoertuigen wordt toegestaan in Londen, kwamen de Nederlandse Royals net als alle andere genodigden per touringcar. Behalve president Joe Biden en zijn vrouw Jill. Zij werden vervoerd met hun ‘eigen’ gepantserde Beast.

Verder zijn koning Felipe en koningin Letizia van Spanje aanwezig en ook Olena Zelenska, de First Lady van Oekraïne liet haar gezicht zien. Hertogin Kate ontfermde zich over haar in een audiëntie.

