Koning Willem-Alexander heeft de president van Moldavië op staatsbezoek (en dat zag er zó uit)

Van het bezoek werden officiële foto’s gemaakt.

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander ontvangt de president van de Republiek Moldavië, mevrouw Maia Sandu, in audiëntie op Paleis Noordeinde. ANP POOL PHIL NIJHUIS Beeld ANP / ANP

Politieke bespreking

Later vandaag ontmoet president Sandu demissionair premier Mark Rutte. Met hem zal ze praten over onder andere de oorlog in Oekraïne en het Moldavische kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie. Moldavië ligt onder Oekraïne en ten oosten van Roemenië. Het bezoek wordt gevolgd door een kort gezamenlijk persmoment en een informeel diner.

Weinig bekend over president Sandu

De Moldavische president Sandu is niet getrouwd, heeft geen kinderen, geen relatie en geen ex-partners die iets over haar verklappen. Ze omzeilt in interviews vragen over haar persoonlijke leven vakkundig, net als onze demissionair president Mark Rutte. Dus daar zal het gesprek zeker niet over gaan.

Het is een plek vol pracht en praal: koninklijk Paleis Noordeinde. De stek die Willem-Alexander en Máxima hun kantoor noemen, is open voor bezichtiging. In onderstaande video laat royalty-verslaggever Rick Evers ons de mooiste plekjes zien.

