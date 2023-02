Prinses Beatrix breekt pols tijdens skivakantie Beeld ANP

Koning Willem-Alexander: “Het gaat goed met prinses Beatrix na operatie”

Ongelukkig koninklijk nieuws: prinses Beatrix (85) brak vrijdag haar pols tijdens het skiën in Lech. Ze werd in Oostenrijk geopereerd en is inmiddels weer terug in Nederland.