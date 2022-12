Koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak: “Gun elkaar het voordeel van de twijfel”

De kersttoespraak wordt zoals ieder jaar gehouden vanuit paleis Huis ten Bosch.

Kersttoespraak van de koning

Dit jaar legt de koning de nadruk op de zogenoemde ‘schaduw van zorgen over dit kerstfeest’. Daarmee doelt hij natuurlijk op alle geldzorgen, de klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Maar daardoor is het noodzakelijk om met elkaar in gesprek te blijven. “Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar het voordeel van de twijfel.”

Belangen afwegen

Willem-Alexander geeft toe dat het een heftige tijd is waarin we nu leven. “Maar we zijn tot meer in staat dan we denken.” Ook besteedde de koning veel aandacht aan de klimaatverandering en benoemde hij de stikstofcrisis. Volgens hem is het noodzaak om ieders belangen af te wegen. “Dat is essentieel, bijvoorbeeld in de relatie tussen platteland en stad. Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig.”

Natuurlijk sloot de koning af met een mooie kerstwens. Zo wenst hij alle Nederlanders, waar ook ter wereld, een gezegend kerstfeest.

De kersttoespraak van onze koning is op Eerste Kerstdag inmiddels vaste prik, maar we kunnen die nog helemaal niet zo heel lang volgen via de tv. In de video hieronder legt Libelle’s Anne-Flore uit waarom:

Bron: RVD