Koning Willem-Alexander maakte vóór zijn huwelijk met Máxima afspraken over voetbal

In de podcast draait Willem-Alexander er niet omheen: hij is een grote Ajax-fan. Zijn liefde voor de club begon toen hij Johan Cruijff een keer ontmoette in de rust van een wedstrijd van Ajax. De voetballer beloofde naar Willem-Alexander te zullen zwaaien als hij in de tweede helft zou scoren. Dat deed Cruijff en sindsdien is koning een Ajax-fan in hart en nieren. Dat hij dit vertelt, is bijzonder. Dat deed Willem-Alexander nooit eerder.

Op alle vlakken neutraal, behalve bij voetbal

Edwin Evers, met wie hij de podcast maakt, is dan ook verbaasd dat de koning zich hier openlijk over uitspreekt. Hij heeft als populaire radio-dj juist geleerd om geen voorkeur uit te spreken over voetbal. Volgens de koning is voetbal echter een uitzondering: “Ik moet op alle vlakken neutraal zijn, behalve bij voetbal.” En: “Ik durf het gewoon aan en dat is dankzij Cruijff.’’

Bijzonder moment

Eén van zijn mooiste herinneringen aan het koningschap is dan ook dat hij in 2005 een beker mocht overhandigen aan Lionel Messi, na de zege van Argentinië in de finale van het jeugd-WK in Nederland. “Later was ik in Kenia, aan de kust, toen een klein jochie tegen mij zei: ‘Ik ken jou’. ‘Waarvan dan?’, vroeg ik. ‘Jij hebt een beker aan Messi uitgereikt.’”

Afspraak met Máxima

Eind 2022 neemt Messi opnieuw een beker ontvangst, deze keer na de zege van Argentinië op het ‘echte’ WK voetbal, waarop het moederland van koningin Máxima onder meer Nederland uitschakelde. Toch juichte de koning toen ook. “We maakten daar voor ons huwelijk al afspraken over: mijn vrouw is nu de koningin van Nederland, dus ze is voor Nederland. Daar stelde ik tegenover dat als Argentinië niet tegen Nederland speelt, ik ook voor Argentinië juich.”

Bron: Door de ogen van de koning