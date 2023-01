Koning Willem-Alexander, Máxima en Amalia gaan los op Bonaire

Amalia is met haar ouders op werkboek op Bonaire. Nu de kroonprinses meerderjarig is, zal ze steeds vaker op werkbezoek gaan. Dit tipje staat in het teken van kennismaking met het Caribisch deel van het koninkrijk. Het koninklijk drietal gaat na Bonaire nog langs Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Amalia op werkbezoek op Bonaire

Op zaterdag bezochten de royals verschillende culturele locaties op het eiland. Zo namen ze een kijkje bij Witte Pan, de plek waar tot slaaf gemaakten vroeger in de zoutwinning moesten werken. Op het strand staan nog altijd de huisjes waar zij moesten samen.

Volgens schrijver Bòi Antoin, die de royals rondleidde, toonde Amalia veel belangstelling voor de huisjes. Ze ging door haar knieën om te zien hoe het er van binnen uitzag en stelde geïnteresseerde vragen.

Oranjes dansen op Bonaire

De avond eindigde met een bezoek aan Taste of Bonaire, in Kralendijk. Dit is een culturele markt met lokale producten en optredens.

Dat de Oranjes het hier naar hun zin hadden is te zien aan de beelden die rondgaan op Instagram en Twitter. Willem-Alexander, Máxima en Amalia dansen arm in arm met de lokale bevolking. De koning zingt ook luidkeels mee terwijl hij heupwiegt. Wat ziet het er heerlijk gezellig uit!

