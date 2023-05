Koning Willem-Alexander over de bedreigingen tegen Amalia: “Als ouders vreet het wel echt aan je”

Vorig jaar werd bekend dat Amalia vanwege bedreigingen niet in Amsterdam, haar studiestad, kon gaan wonen. “De onzekerheid, de onvrijheid, dat is niet zoals je je kinderen wil opvoeden en wat je kinderen wil meegeven”, vertelt de koning. Hij vindt het heel treurig dat Amalia niets meer kan doen én geen echt studentenleven kan hebben.

De koning vindt het “mooi om te zien” hoe zijn kinderen met de situatie omgaan. “Maar als ouders vreet het wel echt aan je.” Volgens Willem-Alexander praat Amalia er goed over, “maar het heeft geen levensvreugde. Daarom moet het zo snel mogelijk over zijn.”

In de podcast Door de ogen van de Koning blikt Willem-Alexander samen met radiomaker Edwin Evers terug op de afgelopen tien jaar van zijn koningschap. De aflevering van donderdag gaat over het jaar 2022 en een deel van 2023. Het is ook de laatste aflevering van de tiendelige podcastserie. “Jammer dat het alweer de laatste aflevering is”, zegt de koning. “Ik vond het echt leuk.”

In de podcast heeft de koning niet alleen openhartig over zijn koningschap vertelt, maar ook over zijn gezin.

Bron: ANP