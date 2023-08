Koning Willem-Alexander ‘photobombt’ déze Hollywoodster in Zandvoort

Dat is een typisch gevalletje van ‘fotobommen’: wanneer je per ongeluk op iemand anders’ foto of selfie zichtbaar bent.

Lachen naar het vogeltje

De Indiase ex-coureur en televisiepresentator Karun Chandhok deelt de selfie met acteur Steve Carell, die bekend is van The morning show en The office. Op de achtergrond van de foto kijkt Willem-Alexander recht de camera in. Aan zijn mimiek te zien was hij duidelijk niet op de hoogte van het fotomoment.

Nooit verwacht

‘Hier is een zin die ik nooit had verwacht uit te spreken’, schrijft Karun bij zijn foto. ‘Ik ging op de foto met Steve Carell. En ik werd gefotobomd door de koning van Nederland!’ Vele reacties volgen onder het bericht. Zo schrijven Nederlandse volgers dat onze koning zo ‘down to earth’ is.

