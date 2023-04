Koning Willem-Alexander schuift aan bij avondmaaltijd tijdens ramadan: “Begrip krijgen is belangrijk”

De avond begon met een toespraak van de imam, daarna startte de iftar op traditionele wijze met dadels en melk. Het diner bestond uit Afghaanse, Surinaamse, Turkse, Syrische, Marokkaanse en Nederlandse gerechten. Negentig buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden woonden de maaltijd bij. De koning stelde veel vragen over tradities en het vasten aan de aanwezigen.

Tijdens het eten sprak hij met buurtbewoners over de wijk en over de activiteiten die worden georganiseerd in de buurt. Tijdens de gesprekken vroeg hij waarom ze deelnamen aan de maaltijd en hij benadrukte dat hij het mooi vond dat er mensen met verschillende achtergronden en religies waren. “Begrip krijgen is belangrijk”, zei hij.

Koken is iets moois

Koningin Máxima dook vorige week al de keuken in om te helpen bij het maken van maaltijdpakketten voor buurtbewoners die tijdens de ramadan wel wat steun kunnen gebruiken. Ook Willem-Alexander benoemt dat koken iets heel moois is, omdat het mensen samenbrengt en mensen toch moeten eten.

Het is niet de eerste keer dat Willem-Alexander aanschuift bij een iftar. In 2019 was hij bij buurthuis Mandelaplein in de Haagse wijk Transvaal.

Bron: ANP