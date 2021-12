Koning Willem-Alexander wijst voor het eerst in kersttoespraak op klimaatverandering

Vorig jaar pleitte de koning voor meer nuance en redelijkheid in het coronadebat. Dit jaar sprak Willem-Alexander over de polarisatie door de pandemie, klimaatverandering en verhalen van mensen die hij dit jaar heeft gehoord.

Koning Willem-Alexander spreekt de #kersttoespraak uit. De Koning spreekt over de persoonlijke verhalen die indruk hebben gemaakt tijdens bezoeken en ontmoetingen die hij het afgelopen jaar in zijn werk heeft gebracht. Lees de volledige toespraak: https://t.co/IX9e1938ZN pic.twitter.com/q5BZzw0MNh — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 25 december 2021

Opwarming van het klimaat

Voor het eerst sprak de koning over de opwarming van het klimaat. “Die hebben we zelf gecreëerd en daarvan ondervinden we nu aan den lijve de gevolgen.”

Een serieuze boodschap, maar Willem-Alexander sprak ook trots over de bereidheid van jong en oud om te werken aan oplossingen. “Kiezen voor een werkend perspectief, voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde. Ook dát kan een deel van ons verhaal zijn. Een groot verhaal zelfs.”

Aangrijpende verhalen

Verder vertelt de koning over de aangrijpende verhalen die hij deed jaar hoorde. Zo ging Willem-Alexander in gesprek met zorgmedewerkers die ondanks alles voor onze gezondheid blijven vechten. Ook luisterde hij naar verhalen van boeren, slachtoffers van de toeslagenaffaire, studenten, vluchtelingen en agenten die tijdens de rellen in Rotterdam werden bekogeld met stenen.

“Ook al liggen de standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven. De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken”, sprak de koning. Tot slot sloot hij af met een Joods gezegde: “Als je één leven hebt gered, heb je de mensheid gered.”

'Het ontbreekt ons niet aan verhalen, maar het kost ons soms moeite om er naar te luisteren en de mensen erachter te zien. Zelfs als we weten dat we het niet eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken wat we wel met elkaar delen' Koning in #kersttoespraak pic.twitter.com/ZbguL2295Z — Gerard Tamson (@GATamson) 25 december 2021

Best wel onder de indruk van #Kersttoespraak van koning. De behoefte van iedereen, zie mij, hoor mij.. verplaats je in mijn situatie. Ik sluit me er graag bij aan. Probeer te begrijpen en niet te oordelen. Dan houden we het met elkaar uit in dit landje. — Bert Timmerman (@BertTimmerman2) 25 december 2021

Mooie persoonlijke #kersttoespraak van onze #Koning. “Steeds weer - bij iedereen - is er de behoefte om gehoord te worden. Kijk naar me. Luister naar me. Verplaats je in mijn situatie. Laat me erbij horen. Laat me een bijdrage leveren!” Blij met ons #koningshuis 🧡🇳🇱 #kerst pic.twitter.com/3ZkDJK53Ls — Joris Poffers (@JorisPoffers) 25 december 2021

