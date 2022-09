Koning Willem-Alexander zegt reis naar de VS af wegens longontsteking

De koning kampt met een longontsteking waar hij van moet herstellen.

Koning Willem-Alexander kampt met longontsteking

“Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zal niet deelnemen aan het werkbezoek aan Californië en Texas, dat van 6 tot en met 9 september 2022 zal plaatsvinden. Daartoe is besloten op medisch advies”, laat de RVD weten. Zijn werkzaamheden in Nederland zullen op beperkte schaal doorgaan. De koning heeft al bijna tweeëneenhalf jaar geen intercontinentale reis gemaakt. De laatste keer was in maart 2020 naar Indonesië.

Máxima gaat wel

Koningin Máxima gaat wel naar de VS. Waarschijnlijk neemt zij de taken van de koning over. Het koninklijke paar zou naar de wijk Castro in San Francisco gaan, waar veel gayclubs en -kroegen zijn gevestigd. Ze zouden in gesprek gaan met inwoners over gelijke rechten. Daarnaast zou de trip in het teken staan van economische betrekkingen.

Taakverdeling

Royaltydeskundige Annemarie de Kunder zegt tegen RTL Boulevard: “De reis naar de VS gaat dus wel door. Het ziet er nu naar uit dat Máxima de taken van Willem-Alexander zal overnemen. Hoe haar eigen taken zullen worden ingevuld, daar zijn ze nog mee bezig.”

Werkbezoek Noordzee

Volgens Annemarie was Willem-Alexander vorige week nog prima in orde: “Vorige week stond de koning nog op zijn boot tijdens een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee. Toen was hij nog niet ziek.”

Ter Apel

Gisteren was de koning in Ter Apel om met asielzoekers te praten. Toen had hij de longontsteking wel al, zo gaf hij ook toe. Hij moest behoorlijk hoesten en verontschuldigde zich daarvoor.

Week rust

Annemarie zegt dat dat nog steeds het geval is: “Hij hoest nog wel een beetje, dat zagen we ook gisteren in Ter Apel. De koning kan, zoals de RVD ook zegt, dus wel dingen in Nederland doen, maar hij plant even geen nieuwe dingen in. Op die manier kan hij deze week rust nemen omdat hij niet naar de VS gaat; hij gaat dus ook niet allemaal andere dingen in eigen land ondernemen, maar houdt die week vrij om echt rust te nemen en beter te worden.”

Auto-immuunziekte

De koning is extra gevoelig voor aandoeningen aan zijn longen vanwege een auto-immuunziekte. Deze ziekte presenteerde zich in de jaren negentig, maar de klachten verdwenen met de jaren.

