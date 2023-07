Koningin Máxima en prinses Amalia onverwachts gespot met tiara’s

Dit weekend waren Máxima en Amalia namelijk aanwezig op de bruiloft van prins Ferdinand van Schwarzenberg en Marie Friling in Attersee in Oostenrijk en daar droegen ze een héél speciale outfit.

Onverwachts tiaramoment

Want als we Josine Droogendijk mogen geloven, zijn de royals onverwachts allebei gespot met een prachtige diadeem. ‘Wat een verrassing! Een onaangekondigd tiaramoment voor Máxima en Amalia’, schrijft de royaltyverslaggever op Twitter. Moeder en dochter dragen namelijk lang niet bij elke gelegenheid een tiara. Ze bewaren die bijzondere accessoires voornamelijk voor belangrijke momenten, zoals dit koninklijk huwelijk.

Tweede keer voor Amalia

Amalia droeg haar jurk voor de tweede keer. Afgelopen juni verscheen ze namelijk ook al in de bordeauxrode jurk van Jan Taminiau. Toen was ze aanwezig bij het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hoessein en zijn vrouw prinses Rajwa. Ook dit keer combineerde ze de jurk met de zogeheten pauwenstaart-parure. Deze tiara bestaat uit een diadeem, collier en een grote broche.

Fascinatie voor tiara’s

Prinses Amalia is dól op tiara’s en weet er ook behoorlijk veel over. “Laat me een tiara zien, en ik weet waar-ie vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen”, zei Amalia eerder in het boek Amalia, geschreven door Claudia de Breij.

Máxima's jurk en tiara

Ook de koningin hergebruikte een mooie galajurk. De beigekleurige jurk van Jan Taminiau droeg ze eerder al tijdens het staatsbezoek van president Macri van Argentinië in 2017. Dit keer combineerde ze de jurk met een kleine, maar bijzondere tiara. De hoofdband heeft volgens juwelenkenner Edwin Fellner een lange geschiedenis. De diamanten komen van een ketting die het Nederlandse volk in 1879 aan prinses Emma van Waldeck en Pyrmont heeft gegeven ter gelegenheid van haar huwelijk met koning Willem III van Nederland.

Er zijn (vooralsnog) helaas maar weinig foto's van het huwelijk naar buiten gebracht.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens het staatsbanket voor president Mauricio Macri van Argentinië in 2017. Beeld Getty Images

Prinses Amalia van Nederland en koningin Maxima van Nederland tijdens het huwelijksbanket van kroonprins Al Hussein Bin Abdullah van Jordanië en Rajwa Al Saif op 1 juni 2023 in Amman, Jordanië. Beeld Getty Images

