Koningin Máxima gaat voor een bekende jurk tijdens het bezoek aan Sint Eustatius

Willem-Alexander, Máxima en Amalia zijn vandaag aangekomen op Sint Eustatius. En ja hoor, ze zijn weer druk in de weer. Op het programma: een wandeling door Oranjestad, een debat met jongeren, een lunch met inwoners, een bezoek aan Zeelandia Beach, aan een gemeenschapstuin en tot slot ook nog een basketbaltraining.

Máxima gaat voor bekende jurk

Al die activiteiten moet je niet in een gloednieuwe outfit doen, zal Máxima hebben gedacht. Zij haalde namelijk een jurk uit de kast die ze voor haar doen al heel vaak droeg. Het gaat om een lange gele jurk met palmprint van Zimmermann. Zo droeg ze hem tijdens de zomerfotosessie in 2021, naar de Formule 1 en tijdens het bezoek aan Senegal. Ze droeg er sandalen van Salvatore Ferragamo bij. Over de hoed die Máxima op sommige foto’s draagt, lees je hier meer.

Outfit van Amalia

Amalia ging voor een heel andere, maar even fleurige look. Ze koos voor een blauwe blouse op een witte broek en enorme oorbellen. Wie goed kijkt, ziet dat haar oorhangers libelle’s zijn, dat vinden we natuurlijk leuk! De tas van Amalia is van het merk Sarah’s Bag.

Willem-Alexander, Máxima en Amalia zijn vandaag aangekomen op Sint Eustatius. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima koos voor haar bekende gele jurk met palmprint van Zimmermann. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Amalia ging voor een blauwe blouse op een witte broek en enorme libelle-oorbellen. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Het drietal heeft een druk programma: van een wandeling door Oranjestad tot een debat met jongeren en een basketbaltraining. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Entertainmentjournalist Matthijs Albers en royaltyvlogger Josine Droogendijk praten in een nieuwe editie van ‘De maand van de Oranjes’ honderduit over de Caribentrip van onze royals. En dan met name over de gemaakte kledingkeuzes:

Bron: Modekoningin Máxima