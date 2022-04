Koningin Máxima heeft last van het empty nest syndrome

Nog geen minuut nadat Máxima (in knalroze Natan) nog uit volle borst in het Spaans meezong met het orkest van André Rieu en Willem-Alexander gearmd met de burgemeester van Maastricht meedeinde op de muziek, kreeg het koninklijke gezin de microfoon van de aanwezige pers onder de neus geschoven voor het bekende interviewmoment. Ook de prinsessen kwamen aan het woord.

Wat gaat Prinses Amalia studeren?

Uiteraard lag de focus op Prinses Amalia, die nu ze achttien is een steeds grotere rol krijgt tijdens officiële gelegenheden, en voor wie we vooral heel veel vragen hebben. Dankzij het boek dat Claudia de Breij in het kader van Amalia’s achttiende verjaardag (op 7 december 2021) uitbracht, leerden we de oudste telg van het koninklijke gezin al een beetje beter kennen. Maar verder moeten we het vooral doen met de kleine beetjes info die de RVD loslaat. De grote vragen die oranjefans hebben zijn vooral: hoe verloopt Amalia’s tussenjaar? Welke studie gaat ze na de zomer doen? Gaat ze naar het buitenland of blijft ze hier? En HOE gaat het met haar liefdesleven?

Maastricht als studentenstad

Op die laatste vraag kregen we vandaag, uiteraard, geen antwoord (snappen we hoor, Amalia), maar de kroonprinses deed óók nog geheimzinnig over haar studieplannen. Op de vraag of Maastricht misschien de stad gaat worden waar ze straks de collegebanken inschuift antwoordde ze: “Nou, dat weten we nog niet, het is nog een beetje spannend, maar ik hoop hier volgende maand iets over te kunnen zeggen.” Verder sloot ze zich bij de woorden van haar vader aan, die Maastricht complimenteerde met deze mooie dag. “Het is echt een prachtige stad, wat ze hier hebben neergezet is echt prachtig!” Ook is ze blij met de privacy die haar in haar tussenjaar, waarin ze o.a. stage liep bij het Oranjefonds, gegund was. Amalia: “Ik heb veel dingen kunnen doen die me hebben geholpen om een stapje verder te komen. Creatieve en leerzame dingen. En daar gaan we nu een mooi eind aan breien aan het eind van de zomer, en dan hoop ik te gaan studeren volgend jaar.”

Máxima heeft empty nest syndrome

Het is dus nog even afwachten welke studiekeuze Amalia gaat maken. Ondertussen heeft Koningin Máxima al last van een empty nest syndrome. Ze gaf aan haar twee oudste dochters (Amalia is niet vaak meer thuis en Alexia studeert in Wales) enorm te missen. “Gelukkig is Ariane er nog, maar het is heel stil in huis, daar moet ik wel aan wennen.”

Prinses Alexia over haar studie in Wales

Ook Prinses Alexia kwam kort aan het woord. Zij is vooral erg dankbaar, voor alles. “Tuurlijk mis ik mijn ouders ook. Maar het is ook zo’n mooie ervaring. Ik leer mensen kennen over de hele wereld. (...) Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit kan doen. Dankbaar voor mijn ouders en dankbaar voor de school.”

Bron: NOS