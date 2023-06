Koningin Máxima pakt uit tijdens staatsbanket in België met de grootste diadeem uit de kluis

Het lijkt erop dat ze extra heeft willen uitpakken, want de diadeem is het grootste exemplaar uit de koninklijke kluis. Het enige wat deze avond nog mist is de Stuart-diamant zelf, maar die laat ze wel vaker thuis wanneer ze de diadeem draagt.

Bijzonder menu

Hoe dan ook, één ding is zeker: de koningsparen hebben het ze zich laten smaken. Zo werden er garnalen uit Zeebrugge geserveerd, gevolgd door Mechelse koek (een kippensoort) met ganzenlever en als dessert een grand cru van chocolade met kersen.

Bekende gasten

Het was een drukke boel in het kasteel van Filip en Mathilde: naast de Oranjes waren er ook ministers uit Nederland en België aanwezig én bekende Vlamingen die ook in Nederland bekend zijn: denk aan zanger Rick de Leeuw, schrijver Kristien Hemmerechts en couturier Edouard Vermeulen. Zowel Máxima als Mathilde dragen vaak door hem ontworpen creaties, van het Brusselse modehuis Natan.

Bron: AD