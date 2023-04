Koningin Máxima schittert in een outfit van déze ontwerper tijdens Koningsdag in Rotterdam

Koningin Máxima ziet er dit jaar, zoals ieder jaar, weer schitterend uit in een outfit met chique details.

Outfit details

Dit jaar koos koningin Máxima niet voor een roze outfit met witte details zoals in 2022, maar voor knalgroen. Dat vinden we leuk, want deze kleur is tegenwoordig helemaal hip.

Asymmetrische rok

Van beneden naar boven begint de outfit van Máxima met een prachtige asymmetrische rok met een sierlijke striksluiting. De rok is van het Belgische modehuis Natan en ook verkrijgbaar in het rood.

Top met boothals

Passend bij de asymmetrische rok draagt Máxima een top met boothals en aangeknipte mouwen. Ook deze komt bij het Belgische modehuis Natan vandaan en vormt samen met de rok een hippe set.

Willem-Alexander, Máxima met hun dochters Amalia en Ariane tijdens Koningsdag 2023 in de binnenstad van Rotterdam. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Groene hoed

Komt de hoed van Máxima je bekend voor? Dat kan kloppen. Het model van Fabienne Delvigne kwam in 2017 voor het eerst in beeld en past bij deze outfit weer perfect.

Bekend tasje

Ook het tasje is een item dat we vaker voorbij hebben zien komen. Máxima’s tasje werd namelijk vorige week gedragen door prinses Ariane.

Het Koninklijk gezin onderweg naar Rotterdam. Beeld Instagram koninklijkhuis

Wil je net als Maxima stralen in het groen? In deze video laten we je 3 outfits met de trendkleur zien.

Bron: Mode Koningin Maxima