Koningsdag 2023 dubbel zo duur: ‘Rotterdam is een stad van een andere orde’

De Rotterdamse burgermeester vond het belangrijk dat het een koningsdag voor alle Rotterdammers zou worden. De route begint daarom op het Afrikaanderplein, gaat via Rotterdam-Zuid, per watertaxi onder de Erasmusbrug door en eindigt in het centrum van de stad.

De hoge kosten voor Koningsdag 2023

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt dat het hoge kostenplaatje onder andere te maken heeft met de grootte van de stad. “Rotterdam is een stad van een andere orde van grootte dan bijvoorbeeld Maastricht en dat vraagt ook om een andere organisatie en daarbij behorende kosten, zoals veiligheid. Daarbij zijn ook de kosten van mensen en materialen gestegen.”

Ongeveer 2,5 miljoen neemt Rotterdam voor zijn rekening. De overige 1,5 miljoen moet uit sponsoren en bijdragen van andere overheden komen.

De Rijksvoorlichtingendienst (RVD) laat in een reactie weten dat Koningsdag ‘een feest is van de gemeente, zoals ook in andere gemeentes Koningsdag wordt gevierd’. “De koninklijke familie viert dit jaar op uitnodiging van de stad het feest in Rotterdam mee.”

Bron: RTL Nieuws