Dat vertellen ze in een gesprek met het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds bestaat dit jaar 20 jaar. Ter ere van deze mijlpaal ging het koningspaar onlangs in gesprek met Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten en bestuurslid Kim Putter. Het fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen en draagt bij aan een betrokken samenleving. Dat doet het door middel van kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning, met als doel dat niemand er alleen voor komt te staan.

Wens van Máxima

In het interview, dat dinsdagavond volledig uitgezonden wordt op de website van het fonds, vertelt koningin Maxima: “Mijn wens zou zijn dat we nog meer zouden doen aan kinderarmoede, mentale gezondheid en participatieproblemen. Er is zoveel dat we moeten doen en we hebben geen tijd te verspillen.”

Willem-Alexander: winst behalen

Ook koning Willem-Alexander meent dat er nog veel winst te behalen is als het gaat om sociale problemen in Nederland. Hij meent dat het werk van het Oranje Fonds ook nu, twintig jaar na oprichting, nog van groot belang is. “Ook in de toekomst, de komende twintig jaar en daarna.”

Bruidscadeau

Op hun trouwdag kreeg het koningspaar het fonds cadeau. Vanaf de start zijn zij dan ook beschermpaar en ze zetten zich twintig jaar na dato nog altijd in voor de doelen die het fonds hoopt te behalen.

