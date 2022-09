Koningspaar reageert op overlijden queen Elizabeth: ‘Intens dankbaar voor vriendschap’

Het Nederlandse koningshuis staat stil bij de bijzondere band die ze hadden met koningin Elizabeth.

Intens dankbaar

“Met diep respect en grote affectie gedenken wij Koningin Elizabeth II. Standvastig en wijs stelde zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor de hechte vriendschap waaraan Koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd”, is te lezen in het bericht.

Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Koningin Elizabeth II:https://t.co/ROpxQ4CYut pic.twitter.com/GeVc7bOGHM — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 8 september 2022

Reactie Máxima

Koningin Máxima reageerde nog apart bij Vorsten vanuit Austin, Texas op het overlijden van koningin Elizabeth. “Ons hart gaat uit naar de koninklijke familie en alle mensen uit Groot-Brittanië. De koning, prinses Beatrix en ik leven intens met hen mee”, zegt Máxima. “We zijn dankbaar voor alles wat koningin Elizabeth heeft gedaan. Met onvermoeibare energie en toewijding heeft ze de afgelopen zeventig jaar het volk gediend. Ik kan geen andere, betere manier bedenken om haar te eren dan haar voorbeeld te volgen en ons werk te blijven doen.”

Hechte band met Beatrix

Prinses Beatrix had een hechte band met koningin Elizabeth. Toen Elizabeth in 1952 koningin werd, had ze Juliana als ‘collega’. Qua leeftijd viel de Britse vorstin, geboren in 1926, zo’n beetje tussen Juliana (1909) en Beatrix (1938) in. Maar naar verluidt heeft Elizabeth altijd meer gehad met Beatrix, die in persoonlijkheid een stuk dichter bij haar lag. Het was prinses Beatrix die koningin Elizabeth van het vliegveld ophaalde toen ze in 1962 op staatsbezoek kwam, maar de band ging al snel verder dan enkel ‘zo heurt het nou eenmaal’.

Ook Willem-Alexander en Máxima hadden een goede band met de koningin. Tijdens het Nederlandse staatsbezoek aan Groot-Brittannië in 2018 werd er gewoon weer familiair gezoend. Dat zegt iets over hoe de families naar elkaar keken en hoe Beatrix en Elizabeth een rol hebben gespeeld in elkaars loopbaan, zij het op afstand. Meer over de bijzondere vriendschap tussen de twee vrouwen lees je hier.

Beatrix en Elizabeth tijdens Diamond Jubilee in 2012 Beeld Getty Images

