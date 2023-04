Koningspaar schiet vol bij het afscheid in Rotterdam

Máxima leek vooral overweldigd door de juichende menigte en de afscheidswoorden van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij noemde de koning een rotsvaste waarde voor de samenleving, ‘een drager van onze eenheid’. “Die eenheid kunnen we ongelofelijk goed gebruiken, nu en in de nabije toekomst. Met al die verschillen die we hebben, met al die discussies die we hebben, staat u als staatshoofd voor de eenheid van ons land.”

Traantje wegpinken

Toen Willem-Alexander het woord nam, beet de koningin op haar lip om de tranen tegen te houden. “Dat ik vandaag, samen met mijn familie, mijn verjaardag en 10 jaar koningschap met u samen in deze bijzondere stad mocht vieren, dat heeft mij heel veel gedaan”, sprak Willem-Alexander terwijl Máxima een traantje wegpinkte.

De toespraak ging verder. “We komen uit moeilijke tijden en er zijn ook nog moeilijke tijden voor ons, maar wat Rotterdam heeft laten zien, hoe je samen aan iets kunt werken, maakt niet uit waar je vandaan komt... Dan hebben we een fantastisch Nederland in de 21e eeuw. En daar ben ik nog het meest dankbaar voor in wat ik gezien heb vandaag”, zei de koning.

Kings & Queens

Willem-Alexander sloot af met de woorden die hij een slachtoffer van de toeslagenaffaire had horen zeggen gedurende de route door Rotterdam. “Zij zei: we zijn all kings and queens”, aldus de koning. “Jullie zijn all kings and queens. Ik zeg: daar heb ik niks meer aan toe te voegen, geen woorden maar daden.”

Afscheid

Vervolgens zong Lee Towers zijn hit You’ll Never Walk Alone, waarbij de Oranjes luidkeels meezongen en Willem-Alexander zichtbaar geëmotioneerd was.