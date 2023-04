Koninklijke Kiekjes: 10 heerlijke momenten uit het inhuldigingsinterview van 10 jaar geleden

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Deze week is het precies tien jaar geleden dat we met miljoenen klaarzaten voor het inhuldigingsinterview van Willem-Alexander en Máxima. Eentje om in te lijsten.

Claudia Witteveen ANP

Koninklijke Kiekjes wordt deze week voor een keer Koninklijke Video’s. Op 17 april 2013 keken we met 4,6 miljoen Nederlanders hoe Rick Nieman en Mariëlle Tweebeeke ons toekomstige koningspaar in Paleis Noordeinde het hemd van het lijf mochten vragen. En daar rolden natuurlijk hele leuke momenten uit, soms memorabel (“Willem IV staat naast Berta 38 in de wei”) en soms iets verder weggezakt.

We zijn precies tien jaar verder. Hoog tijd om terug te blikken op tien hoogtepunten uit dat gesprek.

1 – Het grote geheimhouden

Vanaf minuut 1:23 tot aan 2:27

2 – De emotionele aankondiging

Vanaf minuut 5:35 tot aan 6:40

3 – Het gemis van Friso

Vanaf minuut 8:54 tot aan 11:06

4 – Wat gaat Máxima dragen?

Vanaf minuut 16:33 tot aan 16:57

5 – De prinsessen realiseren zich heel goed wat er aankomt

Vanaf minuut 17:13 tot aan 17:39

6 – Willem-Alexander wil geen Willem IV worden

Vanaf minuut 19:45 tot aan 20:48

7 – Het koningschap is geen duobaan

Vanaf minuut 23:02 tot aan 24:23

8 – Het advies van Beatrix

Vanaf minuut 26:15 tot aan 26:41

9 – Máxima blijft gewoon haar andere werk doen…

Vanaf minuut 32:33 tot aan 34:53

10 – …en ze blijft ook altijd Argentijnse

Vanaf minuut 46:12 tot aan 47:07

Wat is er veel veranderd in tien jaar tijd, maar wat is er ook veel hetzelfde gebleven.