Koninklijke Kiekjes: 18x prinses Alexia, ter ere van haar achttiende verjaardag

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen drie zeer verschillende dochters. Amalia is vol plichtsbesef. Ariane is, volgens haar moeder, ‘etherisch en krachtig’. En Alexia is toch een beetje het wild child van het gezelschap. Dat imago dankt ze vooral aan een paar uitgelekte foto’s en TikToks die vast niet helemaal representatief zijn voor een meisje dat op het punt staat haar Internationaal Baccalaureaat te behalen aan een gelauwerde kostschool.

Maar goed, ook op officiële momentjes zien we Alexia toch vaak als the sassy one. Zij is van de indringende blikken, modellenposes en ‘moet dit echt?’-gezichten. Vandaag blaast ze achttien kaarsjes uit met haar familie (ze is in Nederland voor de gezinsfotosessie van vrijdag 30 juni). Wij vieren natuurlijk graag een beetje mee met deze topfoto’s – en vooruit, twee filmpjes – van prinses Alexia van 2005 tot nu.

1. 19 november 2005: tijdens haar doop

Het begon al direct goed met Alexia en haar sceptische blikken.

De officiële doopfoto van Alexia, 2005. Beeld ©RVD Foto: Jeroen van der Meyde

2. 29 juni 2009: de eerste schooldag

Een beetje schuchter aan de arm van grote zus Amalia, natuurlijk al een doorgewinterde veteraan van de Bloemcampschool in Wassenaar.

Alexia aan de arm van haar grote zus Amalia, 2009, op haar eerste schooldag. Beeld Koninklijkhuis

3. 5 juli 2010: hoezo lachen naar het vogeltje?

De hele poppenkast die zo’n familiefotosessie voor een heel leger fotografen is, gaat er bij de vijfjarige Alexia nog niet zo goed in.

Jaarlijkse fotosessie met het koninklijke gezin, 2010 Beeld Koninklijkhuis

4. 7 juli 2012: zonnetje in huis

Ook twee jaar later wilde het nog niet helemaal lukken om tijdens de fotoshoot te genieten van het zonnetje.

Jaarlijkse zomerfotoshoot, 2012. Beeld Koninklijkhuis

5. Najaar 2014: beetje verlegen

In 2014 kroop Alexia een beetje uit haar schulp, hoewel ze zich een beetje verschool achter haar zussen…

Jaarlijkse fotosessie,2014 Beeld Koninklijkhuis

6. 10 juli 2015: het Wassenaarse zand op

…maar in 2015, lekker op het strand, kwam ze dan toch los.

Fotosessie 2015 Beeld Koninklijkhuis

7. 26 februari 2018: koud hè?

Poseren op de pistes in Lech is altijd wel een dingetje, want het is koud en je wilt eigenlijk de latten op, maar wat moet dat moet.

Fotosessie Lech, 2018. Beeld Koninklijkhuis

8. Maart 2018: strike a pose

Dan is een fotosessie in het Koninklijk Paleis met een topfotograaf als Erwin Olaf toch meer Alexia’s ding. Zo zagen we haar nooit eerder de spotlights pakken.

Fotosessie in het Koninklijk Paleis, 2018. Beeld Koninklijk Huis/ Erwin Olaf

9. April 2019: La Feria de Sevilla

Romantisch met je ouders naar de plek waar het twintig jaar geleden allemaal begon. Het is natuurlijk best een beetje tenenkrommend. Maar goed, er mag gedanst worden. Als die fotografen eindelijk klaar zijn dan.

Het gezin in Sevilla, 2019. Beeld Koninklijkhuis

10. 19 juli 2019: een nieuw optrekje, een nieuw gezicht

Voor hun eerste familiefotosessie bij hun nieuwe thuis, Paleis Huis ten Bosch, moest worden uitgepakt. Alexia stal de show, vooral met deze duckface. Ze lachte de hele middag lief voor de camera’s, maar dit werd de meest iconische foto van die dag.

Zomerfotosessie 2019 bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag Beeld Brunopress/Patrick van Emst

11. 25 februari 2020: laatste keer Lech

Het zou de laatste Lech-fotosessie worden (door de pandemie en daarna doordat het koningspaar besloot de fotosessie voortaan op andere momenten te plannen). Gelukkig poseerde prinses Beatrix op de valreep nog even met haar aanwezige kleinkinderen. Alexia springt eruit.

Fotosessie Lech, oma Beatrix met haar kleinkinderen, 2020. Beeld Koninklijkhuis

12. 25 februari 2020: betrapt

We blijven nog even in Lech voor dit beroemde Alexia-momentje waarmee ze vast niet héél blij is, maar hopelijk ook weer niet al te erg mee zit. #neteenmens

13. 27 april 2020: een lange Woningsdag

Koningsdag werd Woningsdag, want we mochten er niet op uit in 2020. Dus maakten de Oranjes het met de fotograaf en cameraploeg gezellig in Huis ten Bosch. Alleen die openingstoespraak, die duurde wel een tikje lang hoor.

14. 17 juli 2020: koekoek

Een heerlijk matching koninklijk gezin, maar op dit soort foto’s wordt het natuurlijk wel een beetje vechten om de aandacht. Alexia lijkt er het hare van te denken. Hallooo?

Zomerfotosessie 2020. Beeld Koninklijkhuis

15. 12 mei 2021: op gala voor mama Máxima

Een speciaal concert voor de vijftigste verjaardag van koningin Máxima, daar pakten de koningin en haar meiden natuurlijk flink voor uit. Zelfs het feestvarken kon niet op tegen de glamour van Alexia.

Alexia voor Carré, 2021. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

16. 11 december 2021: home for the holidays

Eind augustus 2021 vertrok Alexia naar het Atlantic World College in Wales om haar gymnasium af te maken en werd het stil in het paleis. Haar terugkeer voor de feestdagen moest dan ook gevierd met een familiekiekje. Je ziet de prinses denken: ‘Jaaa, jaaa, rustig maar.’

De feestdagen zijn in aantocht: even weer samen thuis. pic.twitter.com/xst45hCEjH — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 11 december 2021

17. 27 april 2022: poseren kun je leren

Een dagje school missen voor Koningsdag, dat kan dus gewoon als je in het buitenland op school zit. Prinses Alexia liet het zich in Maastricht goed smaken en wist ons weer te betoveren met haar fijne poseerkunsten.

Prinses Alexia tijdens Koningsdag 2022 in de binnenstad van Maastricht. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

18. 24 juni 2022: fashion, baby

Daags voor haar zeventiende verjaardag mocht er weer geposeerd worden. Voor Alexia reden om haar beste modebeentje voor te zetten. Van het pak (Sandro) tot de rode killer heels en matching clutch – de boodschap is duidelijk. Van deze royal fashionista gaan we nog heel veel horen.