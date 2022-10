Koninklijke kiekjes: 50 jaar hoedjes van prinses Beatrix

Vanuit romantisch oogpunt was er echt maar één man in het leven van prinses Beatrix: haar eigen prins op het witte paard, Claus. Maar als het om haar beroemde royal stijl ging, moest Claus toch echt ruimte maken voor de ándere grote liefde van zijn vrouw. Die voor Harry Scheltens en zijn hoeden.

Koningin van de hoedjes

De prinses en de Amsterdamse hoedenontwerper leerden elkaar begin jaren zeventig kennen, waarna hun beider levens nooit meer hetzelfde zou zijn. Hij zou de bekendste hoedenmaker van het land worden en zij dé koningin van de hoedjes, wellicht alleen geëvenaard door vriendin Elizabeth in Groot-Brittannië.

Opening van de Grote of Martinikerk te Doesburg door prinses Beatrix, 31 augustus 1972, Beatrix geheel in het wit, mét bijpassende ‘Calimero’-hoed. Beeld Nationaal Archief

Zij noemde een hoed ooit simpeltjes ‘part of the uniform’, maar op haar al even iconische haardracht ‘coupe Beatrix’, werd het een alternatief voor de kroon. En dat begon dus allemaal in de vroege seventies, nu precies vijftig jaar geleden.

Beatrix met opengewerkte witte hoed, Friso, Constantijn en Claus in 1972. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Niet om nieuwe exemplaren verlegen

Zoals dat gaat als je hechte banden hebt met een designer, zat Beatrix niet om nieuwe hoeden verlegen. Voordat ze in 1980 koningin werd, droeg ze volgens meetellers al meer dan 300 hoeden. Sommige exemplaren kwamen meermalen voorbij...

De ‘Calimero’-hoed droeg Beatrix bij verschillende gelegenheden, zoals hier op 1 januari 1972. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Beatrix met de ‘Calimero’-hoed tijdens de wandeling van kerk naar stadhuis in Doesburg, 31 augustus 1972. Beeld Nationaal Archief

Prinses Beatrix aanwezig bij de herdenking van het Gronings ontzet, 25 augustus 1972, met haar noppenhoed. Beeld Nationaal Archief

Die noppenhoed droeg Prinses Beatrix ook bij de uitreiking van de eerste elpee van Albert Vogel, 20 september 1972. Beeld Nationaal Archief

De noppentrend is van jurk tot hoed doorgezet. Beeld Nationaal Archief

...maar het is niet zo dat één enkele hoed echt legendarisch werd. Die eer viel aan de vrouw ónder die hoed, die natuurlijk zelf ook nog een beetje zichtbaar moest blijven onder de mode van het moment.

Tijdens een werkbezoek van Beatrix en Claus aan provincie Utrecht, 21 augustus 1972, droeg de prinses een frivool hoedje zonder rand. Beeld Nationaal Archief

Dat hoedje bleef tijdens een kopje koffie in Utrecht gewoon op, bij een jurkje zonder mouwen. Beeld Nationaal Archief

Een ander wit hoedje op de tweede dag van het bezoek aan Amersfoort, 22 augustus 1972. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Juliana had er een hekel aan

Wat dat betreft had Beatrix het al jong geleerd, maar niet met de paplepel ingegoten gekregen. Moeder Juliana had een notoire hekel aan hoeden (natúúrlijk, zou je zeggen, want zij was altijd van het ‘doe maar gewoon’). Beatrix droeg ze in de jaren vijftig al veel. Het was destijds immers de mode onder heel veel vrouwen, ook buiten het koninklijk huis.

Bezoek van prinses Beatrix en prins Claus aan de provincie Gelderland. Eerste dag: wandeling met burgemeester, 8 mei 1972, met een stoere ‘cowboyhoed’. Beeld Nationaal Archief

Maar de liefde bleef ook later groot, toen het wél bij het uniform hoorde. Zo presteerde Beatrix het nog wel eens om op één dag en bij één outfit meerdere hoedjes te dragen, gewoon omdat het kon.

Stijlkoningin: de opvallende hoed heeft dezelfde kleur als Beatrix’ handschoenen. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

9 mei 1972. De tweede dag van het werkbezoek dat prinses Beatrix en prins Claus aan Gelderland brengen, nu met een lichte, strooien hoed. Beeld ANP

Dan ben je verliefd, zoveel moge duidelijk zijn.