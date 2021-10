Koninklijke kiekjes: 5x foto’s van prinses Beatrix als kind

Bij Libelle zijn we dol op koninklijke kiekjes. Dit keer vijf bijzondere jeugdfoto’s van prinses Beatrix.

Voor papa in het verre Londen

Familieportret voor papa Bernhard Beeld Bettmann Archive

Ottawa, 5 december 1940. Prinses Beatrix is bijna drie, haar zusje Irene anderhalf. Juliana laat de foto maken voor haar man; prins Bernhard verblijft tijdens de oorlogsjaren in Londen.

Wc poetsen, vloeren dweilen

Prinsesjes op school Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Bilthoven, 1946. Beatrix en Irene zitten op de Werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven. Een alternatief schooltje waar de leerlingen zelf de vloer moeten dweilen en de wc’s moeten schoonmaken. Tot afgrijzen van prins Bernhard die zijn dochters meteen van school haalt als hij ontdekt dat de meisjes nauwelijks leren rekenen en spellen.

Mooie jurkjes, blote beentjes

Blauwe knietjes bij Beatrix en Irene Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

9 september 1946. Heerlijke foto van Beatrix en Irene met blote beentjes onder keurig gestreken jurkjes. De prinsesjes zijn op bezoek in een vissersdorp, waarschijnlijk Urk of Volendam. De poppen in klederdracht hebben ze zojuist cadeau gekregen.

Papa en mama hebben ruzie

Schone schijn: koninklijke ruzie. Beeld Bettmann Archive

Soestdijk, juli 1950. Op de foto lijkt het misschien gezellig, maar zodra de sessie is afgelopen vertrekken Juliana en Bernhard ieder naar hun eigen vleugel. Het koninklijk paar heeft hooglopende ruzie over Greet Hofmans, de gebedsgenezeres die beweerde jongste dochter prinses Marijke te kunnen genezen van haar ernstige oogaandoening. Juliana aanbad juffrouw Hofmans, Bernhard vond haar een toverkol die zo snel mogelijk uit het paleis moest verdwijnen.

Pup, het liefste cadeau ever

Beatrix met haar border collie Pup Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Soestdijk, 31 januari 1951. Beatrix viert haar dertiende verjaardag. In haar armen haar mooiste cadeau: een jonge border collie die ze Pup doopt. De prinses zal haar hele leven honden hebben: dalmatiër Cleo, golden retrievers Buster en Joris, teckel Arthus, borderterriërs Miss Pepper, Chip en Mac en labrador Asher.

Krijg je geen genoeg van al die fijne nostalgie? In deze video staan maar liefst 80 bijzondere foto’s uit het leven van prinses Beatrix op een rij.

Nostalgie

Roepen al deze herkenbare beelden bij jou ook zoveel nostalgie op? Prinses Beatrix was immers zo lang ons staatshoofd en beleefde mooie en minder mooie momenten voor onze ogen.

