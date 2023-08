Koninklijke kiekjes: 8x modehoogtepunten van Beatrix (van 1956-nu)

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Met vandaag acht fantastische modemomenten uit het leven van Beatrix (85), van prinses tot koningin en terug.

Claudia Witteveen Libelle

Van koningin Máxima weten we altijd dezelfde dag nog wat ze draagt, tot aan de designer en prijs toe. Dat was in tijden van prinses en later koningin Beatrix wel even anders. Jurken werden meestal op maat voor haar gemaakt, of het was onbekend bij welke designer ze had geshopt. Vergis je niet: Beatrix was wel degelijk óók een modekoningin en -prinses. Dwars door decennia heen en met haar compleet eigen stijl.

1. Stralend op streekbezoek (1973)

Dit kiekje is van 22 augustus 1973, precies vijftig jaar geleden dus, daarom beginnen we met deze foto. Prinses Beatrix en prins Claus waren op streekbezoek in het Noord-Hollandse De Rijp. Dat vroeg om een keurig donkerblauw pakje met opvallend hoedje. Heerlijk, dit soort oude foto’s van de prinses. Daarom zochten we er meer, van haar achttiende verjaardag tot eerder dit jaar.

Beatrix bezoekt De Rijp, 22 augustus 1973. Beeld Nationaal Archief, CC0

2. Een kersverse meerderjarige (1956)

Een stap terug in de tijd. De achttiende verjaardag van prinses Beatrix werd in 1956 gevierd met een gala, en dat was een kans voor de prinses om zich van haar meest modieuze kant te laten zien. Met tiara en bontje, want dat kon toen nog. Jong en fris, en heel anders dan ze zich uiteindelijk zou gaan kleden.

Prins Bernhard en prinses Beatrix op haar 18e verjaardag in 1956 in het paleis op de Dam. Beeld ANP / Benelux Press

3.De trouwjurk waarover ze zelf ideeën had (1966)

Elke bruid heeft zo haar eigen ideeën over haar trouwjurk, dus ook prinses Beatrix. De hare werd gemaakt door Lien Bergé-Farwick (die een jaar later ook de jurk van zusje Margriet mocht maken en dus in de smaak viel), met een helder wensenlijstje: driekwart mouw, hoge hals en slanke rok. Het patroon op de jurk doet denken aan haar tiara, maar het is niet bekend of dat ook Beatrix’ eigen idee was.

Huwelijk prinses Beatrix en prins Claus, 1966. Beeld Nationaal Archief, CC0

4. Bij de inhuldiging (1980)

Couturier Theresia Vreugdenhil maakte al in 1965 haar intrede aan het hof en verzorgde veertig+ jaar lang de jurken van de prinses/koningin, maar werd nooit zó beroemd als met de inhuldigingsjapon die ze maakte voor Beatrix. Ivoorkleurig crêpe double met lange poffende mouwen. Theresia bleef tot 2007 in dienst van Beatrix en overleed in 2012, maar niet voordat ze de Huisorde van Oranje kreeg.

Bij haar inhuldiging tot koningin op 30 april 1980. Beeld RVD

5. In een jurk die in 2014 de wereld over ging (1981)

Niemand die nog weet van wie deze groene jurk precies is (behalve Beatrix en schoondochter Máxima, vermoedelijk), want een standaard Beatrix’je was het bepaald niet. Wel een jurk die wereldnieuws werd toen koningin Máxima ’m in 2014 ook droeg. Bij allebei een plaatje en bovendien een van de leukste schoonmoeder-schoondochtermomenten van de twee ooit.

Staatsbezoek Koningin Beatrix en Prins Claus aan buurland België (31 maart t/m 2 april 1981). Koningin Beatrix en Koning Boudewijn bij het galadiner. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Koningin Maxima voorafgaand aan het 5 mei-concert dat wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Afsluiting Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carre. Beeld ANP / ANP

6. Een fijne recycle van dertig jaar oud (1992 en 2022)

Zelf hield Beatrix ook wel van een recycle. Volgens Vreugdenhil lette de koningin altijd best op de centen. Deze jurk, ongetwijfeld een Vreugdenhilletje, droeg Beatrix in 1992 voor het eerst en in 2022 (voor nu) voor het laatst. Het is een typische Beatrix: met een pofmouw en gemaakt van een opvallende stof, vaak door haar zelf aangeschaft of anders door Vreugdenhil uit Frankrijk geïmporteerd. De couturier was notoir discreet, maar wat ze zich wel eens liet ontvallen over haar bekendste klant: de koningin las graag de modebladen en wist precies wat er uit de nieuwste haute couture-shows was gerold.

Deze jurk droeg Beatrix in 1982 voor het eerst... Beeld Sygma via Getty Images

...en op 09 november 2022 voor het laatst in het openbaar. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

7. Beatrix loves royal blue (2017)

Na Vreugdenhil nam Sheila de Vries met haar team de kleding van de koningin over, maar een aantal klassiekers bleef. Haar voorliefde voor een opvallende halslijn bijvoorbeeld. En de roklengte: over de knie en steevast eigenlijk net iets te lang voor het modebeeld. De portretten voor haar 80e verjaardag zijn wat dat betreft helemaal Beatrix. Tot aan de blauwe oogschaduw toe.

Prinses Beatrix najaar 2017, ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. Beeld RVD

Prinses Beatrix najaar 2017, ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. Beeld RVD

8. Met de laatste trend mee, in Viva Magenta (2023)

Waarmee we niet willen zeggen dat Beatrix, als prinses, koningin of opnieuw prinses, geen uitstapjes maakte naar leuke trends. De Viva Magenta-trendkleur van 2023 ontging ook de prinses niet, liet ze eerder dit jaar zien tijdens een bezoek aan koninklijk tehuis Bronbeek. Met haar eigen Beatrix-twist natuurlijk. Die hanteert ze altijd, of toch zeker sinds ze in 1965 haar partnerschap met Vreugdenhil aanging. Een van de weinige bevestigde quotes van de couturier over de koningin? “De koningin kleedt zich als een koningin.” En zo is het nog steeds.

Prinses Beatrix woont een presentatie bij van de commandant van Bronbeek over het 160 jaar bestaan, gekleed in modieus magenta. Beeld ANP / Robin Utrecht

Even binnenkijken in Paleis Noordeinde, jarenlang het werkpaleis van Beatrix? Dat kan: