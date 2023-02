Koninklijke kiekjes: Beatrix en de Watersnoodramp - onlosmakelijk verbonden

Koningin Beatrix en premier Balkenende bij een monument op de begraafplaats voor de slachtoffers van de watersnood in Oude Tonge, 1 februari 2003. Beeld ANP / ANP

Heel veel Nederlanders zijn vandaag in gedachten bij de Watersnoodramp van 1 februari 1953, met een speciale herdenkingsdienst die zelfs live wordt uitgezonden door de NOS. Prinses Beatrix is aanwezig, net als voorgaande jubileumjaren. Zij is zowel in haar eigen leven als in de ogen van veel landgenoten nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met de ramp van ’53.

Storm op komst

Het was de vijftiende verjaardag van Beatrix, op zaterdag 31 januari 1953 en dat moest worden gevierd. Vanuit Paleis Soestdijk werd er een speciaal radioprogramma uitgezonden, waarvoor veel landgenoten inschakelden. Ze hadden nog geen idee dat er een storm op komst was, vanuit IJsland.

Die nacht kwam die storm met orkaansterkte aan bij de Nederlandse kust van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Het was springtij, de zee stond op z’n allerhoogst. Uiteindelijk kwamen 1836 mensen om het leven door de overstromingen. Veel mensen raakten alles kwijt.

Watersnoodramp Zierikzee, 1953. Beeld Nationaal Archief

De Beatrixvloed

Tegenwoordig kennen we het als de Watersnoodramp, maar in de dagen nadat de ramp zich voltrok was er niet direct zo’n algemene naam. ‘De ramp’, werd veel gezegd. Maar ook: de Februariramp. Of: de Beatrixvloed.

Prinses Beatrix landt per helikopter voor haar bezoek aan Zierikzee in 1953. Beeld ANP / ANP

Daags nadat het noodlot toesloeg zette prinses Beatrix, geflankeerd door koningin Juliana, voet op de rampbodem. Ze werden per helikopter ingevlogen, praatten met overlevenden en mensen die familie waren kwijtgeraakt. Een paar weken later nodigden ze een groep geëvacueerde kindjes uit op Soestdijk voor de verjaardag van prinses Marijke (later Christina).

Jonge slachtoffers van de Watersnoodramp te gast op Paleis Soestdijk waar ze door koningin Juliana en prinses Beatrix worden getrakteerd op een versnapering. Nederland, 15 februari 1953. Beeld Brunopress

Even vergeten wat er gebeurd was, een kinderfeestje vieren. Compleet met poppenkast, iets lekkers en een pakje drinken. Dat die werden uitgedeeld door de koningin én de prinses die ooit koningin zou worden, deed er voor de kinderen niet toe. Zij konden, op een paleis nog wel, even weer kind zijn. En kregen ook cadeautjes van de prinsessen. Wat nieuw speelgoed bijvoorbeeld.

Prinses Beatrix deelt speelgoed uit aan slachtoffertjes van de watersnoodramp. Nederland, 15 februari 1953 Beeld Brunopress

Prinses Beatrix en prinses Irene delen speelgoed uit aan slachtoffers van de Watersnoodramp. Nederland, februari 1953. Beeld Brunopress

Tien procent van de bevolking

Beatrix zou ook in de jaren daarna altijd verbonden blijven aan de ramp. In 1957 opende ze in Zierikzee het nieuwe Rode-Kruisziekenhuis. En ook bij latere herdenkingen van 1 februari 1953 zou ze vaak aanwezig zijn. Twintig jaar geleden aan de zijde van minister-president Jan-Peter Balkenende bijvoorbeeld.

Koningin Beatrix en premier Balkenende langs de graven op de begraafplaats voor de slachtoffers van de watersnood in Oude Tongen, 1 februari 2003. Beeld ANP / ANP

Vandaag sluit ze in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Kerk in Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee aan voor een herdenkingsdienst en een kranslegging op de begraafplaats. Het is de plek waar die nacht de meeste doden vielen, bijna tien procent van de bevolking van het eiland. Er liggen 305 slachtoffers begraven. Een indrukwekkendere plek voor de oud-koningin om na zeventig jaar opnieuw met overlevenden te praten, kunnen we ons niet voorstellen.