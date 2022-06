Koninklijke kiekjes: de allerleukste foto’s van Willem-Alexander als vader

Dat Willem-Alexander ooit vader zou worden, daaraan werd bij hem al heel jong niet getwijfeld. Als troonopvolger wordt er natuurlijk het een en ander van je verwacht. Uiteindelijk was hij 36 jaar toen Máxima beviel van hun eerste dochter. Er zouden er in rap tempo nog twee volgen om Team Oranje compleet te maken. Een paleis met vier vrouwen en één man? Dat schreeuwt natuurlijk om een vader die stevig in zijn schoenen staat en wel houdt van een geintje. Willem-Alexander past perfect in die rol, bewijst hij keer op keer.

Prinses Catharina-Amalia, dochter van prinses Maxima en prins Willem-Alexander. Beeld ANP / ANP

Een grap, een oogrol

Zo trots als hij vanaf het allereerste begin was op Amalia, Alexia en Ariane, zo goedlachs was hij ook. Altijd kon er een grapje vanaf. Eerst tegen Máxima en de vaderlandse pers (toen hem na de geboorte van Amalia werd gevraagd wanneer hij haar zou vertellen dat ze ooit koningin zou worden, grinnikte hij: “Vanavond niet.”), later ook tegen zijn dochters zelf. Dat kwam hem op menig oogrol te staan, vooral achter de paleisdeuren, maar soms ook erbuiten. Maar het is ook duidelijk dat zijn meiden én zijn vrouw stapeldol zijn op de royal grappenmaker.

Altijd blijven lachen

Zo serieus als Willem-Alexander en Máxima de opvoeding van hun meiden nemen, zoveel viel er ook altijd te lachen. Als de meisjes in Lech voor de camera’s hun terrible two’s beleven, zoals op de foto hieronder...

Prins Willem-Alexander houdt zijn stribbelende dochter prinses Alexia vast tijdens een fotoshoot in het Oostenrijkse Lech, 11 februari 2007. Beeld ANP / AFP

...als ze zich misschien iets té fotogeniek opstellen, zoals je hieronder kunt zien (wie herinnert zich nog die afschuwelijke vuvuzela’s van het WK van 2010)...

WASSENAAR 5 juli 2010 - Prinses Amalia blaast op een oranje vuvuzela in de tuin van Landgoed de Horsten in Wassenaar tijdens een fotosessie. Naast haar prins Willem-Alexander. Beeld ANP / ANP

...maar ook later, als ze als doorgewinterd modellentrio plaatsnemen op het gras van Huis ten Bosch (foto hieronder).

Den Haag - 17 juli 2020: jaarlijkse fotosessie bij Huis Ten Bosch. Beeld Getty Images

Huisfotograaf

Hoe trots Willem-Alexander is op zijn meiden, spat zelfs tijdens vergaderingen van hem af. Zijn thuiskantoor hangt vol foto’s van zijn vier vrouwen en als het even kan maakt hij als huisfotograaf zelf ook graag foto’s en video’s van zijn dochters.

17 februari 2022, Huis ten Bosch. Werkkamer Koning Willem-Alexander Beeld ANP

Zoals het inmiddels beroemde trio foto’s van de eerste middelbareschooldag van zijn dochters...

Eerste dag middelbare school van de prinsessen Amalia (24 augustus 2015), Alexia (21 augustus 2017) en Ariane (2 september 2019) Beeld RVD - Z.M. de Koning

...en onderstaand portret van Amalia voor haar zestiende verjaardag.

Den Haag, najaar 2019: de Prinses van Oranje Beeld © RVD - Z.M. de Koning

En moeten de meiden tóch eens aan de bak (Willem-Alexander en Máxima gunden het ze om zo min mogelijk officiële gelegenheden bij te wonen, op Koningsdag en twee fotosessies per jaar na), dan is papa er altijd met een knuffel of een bemoedigend gebaar.

MAASTRICHT 27 april 2022 - Koning Willem-Alexander en de prinsessen Alexia en Ariane tijdens Koningsdag in Maastricht. Na twee stille coronajaren vieren Nederlanders weer als vanouds Koningsdag. Beeld ANP / ANP

Dat het gewaardeerd wordt, moge duidelijk zijn.