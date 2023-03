Koninklijke Kiekjes: de allerleukste momenten van prinses Ariane (15)

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Deze week is het voorjaarsvakantie voor prinses Ariane en duiken we in onze favoriete fotomomenten van de jongste A.

Claudia Witteveen ANP / ANP

Kleine meisjes worden groot. Het is een bekend cliché, maar de drie meiden van Willem-Alexander en Máxima blijven maar bewijzen hoe wáár die woorden zijn. De oudste twee zijn deze week druk met hun studie en eindexamenjaar. Alleen prinses Ariane (uitgesproken als ‘Ariaan’) heeft nog een traditionele voorjaarsvakantie en staat ongetwijfeld ergens op de latten met haar ouders.

In april wordt Ariane alweer zestien en wie weet vliegt ook zij spoedig uit naar Wales of een ander buitenlands oord om haar gymnasium af te ronden en daarna lekker te gaan studeren. Het tijdperk van ‘de A’tjes’ gaat een nieuwe fase in, zoveel is wel duidelijk. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Haar eerste officiële foto

Ariane mag dan de laatste jaren steeds krachtiger in de spotlights stappen tijdens de bekende fotomomenten van de Oranjes, ze viel altijd al op. We willen maar zeggen: dit was haar eerste officiële portret, gemaakt door de koning zelf.

Prinses Ariane, 2007. Beeld © RVD

Haar eerste fotosessie met een legertje fotografen, daar sliep de jongste prinses nog even lekker doorheen.

Willem-Alexander en Máxima met de jarige prinses Alexia, prinses Catharina-Amalia en prinses Ariane, 26 juni 2007. Beeld © RVD

Zonnetje

Het werd voor alle drie de meiden vaste prik in hun leven. Twee keer per jaar, een keer op wintersport en een keer in de zomer, moesten ze poseren met hun ouders. Na de troonwisseling kwam daar natuurlijk nog Koningsdag bij. Dan is het natuurlijk fijn dat je altijd met z’n drieën bent...

Wassenaar, 5 juli 2010: De prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane tijdens de fotosessie op De Eikenhorst. Beeld © RVD

...maar Ariane bleek al snel het zonnetje in huis, ook tijdens dit soort ongetwijfeld zenuwslopende dagen.

Prinses Ariane rent in 2010 door de tuin van Landgoed de Horsten in Wassenaar tijdens de fotosessie. Beeld ANP / ANP

Veel spannender dan de fotografen waarmee ze opgroeide, vond ze bijvoorbeeld haar eerste schooldag in 2011.

Prinses Ariane op haar eerste dag op de basisschool. De jongste dochter van prinses Máxima en prins Willem-Alexander werd door haar ouders en zusjes naar de Bloemcampschool in Wassenaar gebracht. De prinses komt in groep 1A. Beeld ANP / ANP

Ineens ging het hard

Zoals dat gaat met kinderen, ging het op de basisschool vlot. En gingen we van dit soort kiekjes in zomer 2015...

Wassenaar, 10 juli 2015: koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun dochters Catharina-Amalia, Alexia en Ariane en de honden Skipper en Nala. Beeld © RVD - Robin Utrecht

...naar deze Erwin Olaf-toppers in 2017.

Prinses Ariane, 18 april 2017. Foto gemaakt ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. Beeld © RVD / Erwin Olaf

Waarna alle drie de meiden de smaak te pakken kregen, maar vooral Ariane een enorme sprong maakte. Zowel in lengte als in volwassenheid.

Langere benen, kortere rokjes

Even vergelijken? Dit was de zomerfotosessie van 2018, hun laatste op de Eikenhorst in Wassenaar...

Prinses Ariane in 2018 tijdens de jaarlijkse koninklijke fotosessie in de tuin van Villa Eikenhorst. Beeld ANP / ANP

...en dit is een jaar later op het nieuwe paleis Huis ten Bosch.

Ariane tijdens de zomerfotosessie 2019 bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Daarna was het hek echt van de dam voor Ariane en werden de benen steeds langer en de rokjes korter, waarmee de puberteit écht was aangebroken.

Alexia, Amalia en Ariane in 2020:

Den Haag, 17 juli 2020: de prinses van Oranje, prinses Alexia en prinses Ariane tijdens de fotosessie bij Paleis Huis ten Bosch. Beeld © RVD / Wesley de Wit

Alexia, Amalia en Ariane in 2021:

Den Haag, 16 juli 2021: prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane tijdens de fotosessie bij Paleis Huis ten Bosch. Beeld © RVD - Mischa Schoemaker

Amalia, Ariane en Alexia in 2022:

Den Haag, 24 juni 2022: de prinses van Oranje, prinses Ariane en prinses Alexia tijdens de fotosessie op Paleis Noordeinde. Beeld © RVD - Patrick van Emst

Ariane, de spotlight-steler

De jongste A is uitgegroeid tot een meisje met ogenschijnlijk veel zelfvertrouwen, dat zich net zo goed staande weet te houden tegenover een schreeuwende meute op Koningsdag...

Prinses Ariana tijdens Koningsdag in Maastricht. Na twee stille coronajaren vieren Nederlanders weer als vanouds Koningsdag. Beeld ANP / ANP

...als naast haar mooie zussen en moeder tijdens een galamomentje.

December 2022: de kerstkaart van het koninklijk gezin (gezinsfoto uit juli 2022). Beeld © RVD – Jeroen van der Meyde

En met recht, stelt mama Máxima: “Ariane is ongelofelijk lief, etherisch, heel vrouwelijk en tegelijkertijd heel krachtig. Ze heeft veel talenten.”