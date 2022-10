Koninklijke kiekjes: de liefste foto’s van Beatrix en Claus

Heel officieel begon hun romance op oudjaarsavond 1962, op een feestje van gezamenlijke vrienden in het Duitse Bad Driburg. Maar als prinses Beatrix en Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg elkaar anderhalf jaar later wéér tegenkomen op een feestje (een romantische bruiloft dit keer), herinnert Beatrix zich de ‘knappe en geestige’ jongeman niet. Geen zorgen: de vonk slaat die dag over. En in de zomer van 1965 stelt een duidelijk dolverliefde prinses haar verloofde voor aan Nederland.

2 juli 1965: Beatrix stelt haar verloofde Claus officieel voor. Beeld Bettmann Archive

De verloving wordt aangekondigd met een zeer ontspannen fotosessie waarop duidelijk is dat Beatrix en Claus dolverliefd zijn. Beeld Getty Images

De reactie van het Nederlandse volk liet aanvankelijk te wensen over (een Duitser, zo kort na de oorlog, dat viel niet bij iedereen goed), maar al snel weet Claus hun hart te veroveren. En ziet Nederland wat koningin Juliana en prins Bernhard al veel sneller zagen: Beatrix heeft haar ware gevonden, raak geschoten in de liefde.

De zojuist in ondertrouw getreden prinses Beatrix maakt met Claus een rondrit door Den Haag in 1966. Beeld ANP / ANP

Geen beter mens

“Het is goed”, verzekerde koningin Juliana haar landgenoten toen Claus werd gepresenteerd. Waaraan Bernhard lief toevoegde: “Ik kan me geen beter mens als man voor mijn dochter indenken.”

Het verloofde paar Beatrix en Claus op vakantie in de familie-bungalow 'de Gelukkige Olifant' in het Italiaanse Porto Ercole, juli 1965. Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Daarmee was Beatrix het roerend eens. In de jaren daarvoor was ze, zo rekende dagblad De Tijd eens voor, gekoppeld aan niet minder dan ‘zeventien prinsen, twee kroonprinsen, drie erfprinsen, een graaf, vier Duitse hertogen en nog wat vorstelijke figuren’. Beatrix vertelt begin 1965 aan het ANP: “Soms mensen die je van je leven nog nooit hebt gezien, of die je bij voorkeur niet kunt uitstaan.”

Prinses Beatrix en Claus stralend op paleis Soestdijk, 1965. Beeld BrunoPress/Max Koot

Eigen leven leiden

Beatrix koos uiteindelijk zelf, wel iemand van adel, maar vooral iemand met wie ze het goed had. Ze sprak ook begrip uit voor de onrust die de komst van Claus in Nederland tot gevolg had. “We respecteren dat onze verloving niet algemeen wordt toegejuicht”, stelde ze zelf tijdens de persconferentie, “maar wij menen toch dat we ons eigen leven moeten leiden en zelf moeten bouwen aan een nieuwe toekomst.”

Claus sloot zich daar, hij had zijn Nederlands al flink geoefend, helemaal bij aan. “Ik ben mij bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u aan verbonden zijn. Ik begrijp en respecteer dit, maar ik zal mijn best doen en proberen uw vertrouwen te winnen.”

Beatrix en Claus in India, januari 1986. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Ontwapenend gek op haar

Om te zeggen dat hem dat lukte, is een understatement. Claus groeide als prins en later prins-gemaal uit tot een van de meest geliefde leden van het koningshuis. Hij maakte Beatrix volgens intimi ‘losser’. En het was ontwapenend om te zien hoe gek hij op haar was. “Om heel eerlijk te zijn was de verlovingstijd niet de gelukkigste tijd van mijn leven”, zei Claus er jaren later over. “Het was een moeilijke periode die alleen maar te doorstaan was door wat er tussen mij en mijn vrouw bestond.”

Prinses Beatrix met haar man Claus tijdens een internationaal bal in Amsterdam, 1973. Beeld Getty Images

Koningin Beatrix en prins Claus hand in hand in de tuin van paleis Huis ten Bosch, 1983. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Er volgde veel prachtigs. Hun drie zonen, Willem-Alexander (1967), Friso (1968-2013) en Constantijn (1969) op wie Claus stapelgek was, voorop. En de jaren buiten de spotlights op kasteel Drakensteyn. Toch is er ook veel hartzeer. Vooral na de inhuldiging van Beatrix als koningin, toen het gezin naar Huis ten Bosch verhuisde en Claus in het royal keurslijf terechtkwam.

Hun eerste zoon Willem-Alexander werd geboren op 27 april 1967. Beeld Koninklijkhuis

Prinses Beatrix en prins Claus met Willem-Alexander in kasteel Drakensteyn, 1968. Beeld BrunoPress/Max Koot

Prinses Beatrix en prins Claus met hun zoons (v.l.n.r.) Constantijn, Friso en Willem-Alexander in de tuin van kasteel Drakensteyn, 1974. Beeld BrunoPress/Max Koot

Het koninklijk gezin in 1978. Beeld RVD

“Zonder haar had ik het nooit gehaald”

Claus kreeg depressieve klachten die hem lang bij zijn gezin weg hielden en een zware wissel trokken op het gezinsleven. Beatrix steunde haar man onvoorwaardelijk, naast haar zware koninklijke taken. Iets waarover hij in 1986 zei: “Zonder mijn vrouw, zoals ze is, had ik het nooit gehaald.”

Koningin Beatrix en prins Claus in paleis Huis ten Bosch, 1984. Beeld BrunoPress/Max Koot

Dergelijke hartverwarmende uitspraken deed de prins wel vaker. Tijdens de uitreiking van de Prins Claus Prijs in 1999 nog, twee jaar voor zijn dood. Toen sprak hij in het Engels: “Ik ben zo gelukkig en heb zoveel aan je te danken. Het is fantastisch. Dank je, Beatrix.”

Beatrix en Claus in 1998, als steeds duidelijker te zien wordt hoe zwaar Claus het heeft. Beeld Koninklijk huis

Beatrix was, natuurlijk, aan zijn zijde toen hij meermalen in het ziekenhuis belandde in de laatste jaren van zijn leven. Ze zat naast zijn bed toen hij op 6 oktober 2002 overleed in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Beste beslissing

Koningin Beatrix en prins Claus met hun hond Dushi, tijdens de zomer fotosessie in de tuin van paleis Huis ten Bosch, 1993. Beeld ANP / ANP

Mensen die de prinses van dichtbij meemaken, vertellen dat Beatrix nog steeds veel en vol liefde over Claus praat. En dat er nooit écht een andere man meer in haar leven is geweest in de afgelopen twintig jaar, al gaan er natuurlijk wel eens geruchten.

Prins Claus en koningin Beatrix op de bruiloft van prins Maurits en Marilene van den Broek, 30 mei 1998. Beeld Sygma via Getty Images

Zelf zei Beatrix het ’t mooist, tijdens haar afscheidstoespraak als koningin in 2013. “Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.”