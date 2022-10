Koninklijke kiekjes: de prachtige, internationale poppenverzameling van Juliana

Bejaardendefilé voor koningin Juliana op Paleis Soestdijk, 1973. Beeld Nationaal Archief

Prinses Margriet gaat morgen een bijzondere middag tegemoet in Museum Hoeksche Waard in Heinenoord. Zij opent daar de tentoonstelling Juliana, een eeuw in poppen. Met ruim zeventig van haar moeders geliefde poppen, die prinses Margriet vermoedelijk al heel lang niet heeft gezien. De poppen behoren tegenwoordig tot de Koninklijke Verzamelingen en zien nog maar zelden het daglicht.

Een kinderpop vervaardigd naar een portret van prinses Juliana op driejarige leeftijd, 1912. Beeld Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

Voor prinses Margriet, en ook voor haar zussen Beatrix en Irene natuurlijk, zijn de poppen meer dan bekend. De prinsessen werden door hun moeder grootgebracht met een liefde voor het speelgoed. Net als Juliana die liefde meekreeg van haar moeder Wilhelmina.

Prinses Margriet speelt aan dek met een pop, 1946 Beeld Nationaal Archief

Het poppenvrouwtje van Soestdijk

Hoe het kwam dat Juliana in de loop van haar leven ruim 600 poppen verzamelde? Simpel: al voordat ze werd geboren, kreeg koningin Wilhelmina een pop aangeboden voor de babyprinses. En toen nog een. En toen in de media werd bericht dat de prinses een heuse poppenverzameling opbouwde, was het hek van de dam. Juliana werd langzaam synoniem met ‘poppenvrouwtje’, en ze werd, waar ze ook ging, verrast met poppencadeaus.

Op paleis Soestdijk wordt de verjaardag van koningin Juliana gevierd. Van twee meisjes van een drumband krijgt koningin Juliana een pop aangeboden, 1966. Beeld Nationaal Archief

Koningin Juliana zwaait de bus na waarin de deputatie uit 's-Gravenpolder zit die de koningin tijdens het bejaardendefilé een in Zeeuwse klederdracht gestoken pop cadeau deed, 1969. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Koningin Juliana woont de herdenking bij van het 50-jarig bestaan van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in de Noordoostpolder en kreeg daar een bijpassende pop, 1969. Beeld Nationaal Archief

Bejaardendefilé op Paleis Soestdijk. Koningin Juliana zwaait naar het publiek met een pop op de arm, 1974 Beeld Nationaal Archief

Het leeuwendeel van haar poppen kwam van Nederlandse bodem en kreeg Juliana van landgenoten op het jaarlijkse defilé ter ere van haar verjaardag op Paleis Soestdijk. Ook buiten de landsgrenzen kregen ze lucht van Juliana’s poppenliefde. Gingen haar ouders ergens op staatsbezoek, dan kregen ze vaak een pop voor hun dochter mee naar huis. En ook toen Juliana al lang geen kind meer was en zelf naar het buitenland reisde, was het een geliefd cadeau. Zo kreeg ze er zelfs ooit een van vriendin Eleanor Roosevelt.

Bejaardendefilé voor prinses Juliana op Soestdijk; ze krijgt een pop in klederdracht van de delegatie uit Hoogeveen, 1980. Beeld Nationaal Archief

Alle poppen de kast in

Dat moet voor haar moeder Wilhelmina soms best een klein beetje wrang geweest zijn. Ook zij had als kind een enorme liefde voor poppen. In de eenzaamheid van het paleis waren dat haar vriendinnen. Haar moeder, koningin Emma, leerde haar dochter de poppen als echte mensen te behandelen. Zo kon Wilhelmina mooi oefenen op zorgzaamheid en verantwoordelijkheid.

Prinses Juliana poseert buiten op een zandpad bij Paleis Het Loo met een collectie speelgoed, een geschenk van de Franse president Armand Fallières bij het staatsbezoek van 4 tot en met 6 juli 1911. Beeld Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

Volgens oude verhalen uit het koningshuis gingen de poppen van Wilhelmina geregeld uit logeren. Haar gouvernantes namen ze dan mee voor een weekendje en schreven namens de poppen brieven aan prinses Wilhelmina over hun belevenissen. Toen op haar tiende Wilhelmina’s vader Willem III overleed, verdwenen de poppen subiet in de kast. Wilhelmina moest zich gaan richten op haar scholing, want acht jaar later zou ze immers koningin worden.

Prinses Juliana in een stoeltje naast haar pop, 1915. Beeld ©RVD

Niet allemaal om mee te spelen

Juliana mocht wél gewoon door met haar poppenverzameling, al was niet haar hele collectie om mee te spelen. Onderstaande set kreeg ze bijvoorbeeld uit Sint-Petersburg toen ze vijf was.

Poppenset in Russische klederdracht uit Sint-Petersburg Beeld Koninklijke verzamelingen

Prins Hendrik was daar op bezoek geweest en had de poppen cadeau gekregen van consul-generaal Hendrik van Gilse van der Pals. Het hondje deed Juliana erg denken aan Mannie, haar eigen teckeltje.

Prinses Juliana met haar hondje ‘Mannie’, zittend op een rieten bankje

Gelukkig waren er ook genoeg poppen waarmee wél gespeeld mocht worden, al kun je je afvragen of die uiteindelijk de Koninklijke Verzamelingen gehaald hebben. Het is niet ondenkbaar dat Juliana’s dochters thuis nog een pop van hun moeder hebben staan. Zo niet, dan kunnen ze in elk geval nog tot 26 februari naar Heinenoord.